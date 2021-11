Atrakcie na Gemeri obohatí nočné pozorovanie netopierov v Rákoši

Rákoš 3. novembra (TASR) – Pozorovanie netopierov v obci Rákoš v Revúckom okrese za pomoci prístrojov na nočné videnie je novou atrakciou v regióne Gemer, ktorú do svojej ponuky zaradila cestovná kancelária Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Za horami za dolami. Ako pre TASR uviedol Július Pavelko z občianskeho združenia (OZ) Rákošská cächa, pred obdobím hibernácie bude netopiere možné pozorovať ešte v dvoch termínoch.



Niekoľkotisícové kolónie netopierov zimujú v blízkosti obce Rákoš v bývalých banských dielach, ktoré sa nachádzajú na trase nedávno vybudovaného náučného chodníka. Vyskytujú sa tu i vzácne druhy, ako lietavec sťahovavý, podkovár južný, netopier obyčajný či večernica malá.



Myšlienku nočného pozorovania netopierov podporil aj BBSK, vďaka finančnému príspevku mohlo OZ nakúpiť päť prístrojov na nočné videnie. Netopiere, ktoré pri love hmyzu vylietavajú z banských diel, tak bude možné pozorovať bez toho, aby boli rušené umelým osvetlením.



Nová atrakcia v regióne Gemer je už dostupná v ponuke zážitkov krajskej cestovnej kancelárie Za horami za dolami. Záujemcov bude sprevádzať predseda OZ Július Pavelko, podľa ktorého môže verejnosť počas návštevy Rákoša zavítať i do baníckej expozície v neďalekej Rákošskej Bani, alebo absolvovať prechádzku Náučného chodníka malých netopierov so 14 stanovišťami.



V tomto roku budú v Rákoši zorganizované len dve nočné pozorovania netopierov, a to v sobotu 6. a 13. novembra. „Netopiere čoskoro začnú hibernovať. Koncom marca alebo začiatkom apríla sa budú opäť zobúdzať, záleží to od počasia,“ vysvetlil Pavelko s tým, že organizované pozorovania by mali pokračovať opäť na jar.