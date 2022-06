Horník: Atraktívnosť Podpoľania za posledných 10 rokov vzrástla

Hriňová 1. júna (TASR) - Atraktívnosť Podpoľania a povedomie o ňom medzi verejnosťou za posledných desať rokov vzrástli, tvrdí to primátor Hriňovej v Detvianskom okrese Stanislav Horník. Podľa neho k tomu prispeli iniciatívy Koordinačnej rady Biosférickej rezervácie Poľana, aktivity jednotlivých miest a obcí a aj organizácia kultúrnych podujatí.



Ako ďalej pre TASR uviedol, vlani vydal stavebný úrad pre územie Hriňovej 11 stavebných povolení na stavby rodinných domov a desať ohlásení jednoduchých stavieb. Je to celkový počet stavieb vrátane intravilánu mesta Hriňová. "Tento rok bolo doteraz vydaných sedem povolení na stavby rodinných domov a jedno stavebné povolenie na bytový dom s 27 bytovými jednotkami v intraviláne," poznamenal s tým, že Podpoľanie priťahuje aj ľudí z miest. Sú to aj milovníci vidieka a prírody, ktorí si ho vybrali na život.



Konštatoval však, že oproti minulému storočiu sa zmenilo sociálne správanie obyvateľstva. "Vytratili sa trojgeneračné domácnosti," pripustil a dodal, že cieľom samosprávy je využívanie krajiny udržateľným spôsobom. "Dlhodobo je snahou mesta vytvoriť manuály na zachovanie charakteristického rázu sídiel v krajine," zdôraznil s tým, že sem patrí aj rešpektovanie špecifických podmienok územia, väčšie uplatňovanie tradičnej architektúry a vzhľadu krajiny. Pripomenul, že treba zabezpečiť ich dôsledné rešpektovanie a kontrolu.



"Je fakt, že v niektorých prípadoch pribudlo na Podpoľaní aj niekoľko nevzhľadných budov, ktoré nerešpektujú architektonické tvaroslovie. Okolo nových stavieb pribúdajú nevábne ploty," zhodnotil primátor. Informoval tiež, že mesto sa stretáva aj s neprimeranými požiadavkami na infraštruktúru od nových obyvateľov. "Tlak je na prírodné zdroje, najmä prístup k pitnej vode. Neraz nasleduje aj narušenie dobrých susedských vzťahov," potvrdil.



Správa Chránenej krajinnej oblasti – Biosférická rezervácia Poľana upozorňuje, že krajina Podpoľania stráca svoj typický ráz a znáša požiadavky ľudí. Podľa nej sa mení pod ťarchou množstva zásahov, patria sem rodinné bungalovové domy, škandinávske drevenice a aj ázijské jurty v strede úrodných polí. Informovala tiež, že konkrétne riešenia je možné uskutočniť už aj v súčasnosti. "Prísnejšie a podrobnejšie skúmať kumulatívne vplyvy na krajinu, ktoré zohľadňujú globálny dosah i lokálne vzťahy," vymenovala a doplnila, že územné plány treba pripravovať s dlhodobou perspektívou a chrániť tradičný vzhľad krajiny.