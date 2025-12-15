Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Átrium Gymnázia L. Dúbravu v Dunajskej Strede prešlo modernizáciou

Ilustračná snímka. Foto: TASR

V rámci obnovy strechy nad átriom došlo k výraznej modernizácii pôvodného zastaraného prestrešenia.

Autor TASR
Trnava/Dunajská Streda 15. decembra (TASR) - Átrium Gymnázia Ladislava Dúbravu v Dunajskej Strede prešlo modernizáciou. Namiesto starého polkruhového prekrytia vznikla nová sedlová strecha. Celková cena diela dosiahla takmer 440.000 eur s DPH. Informoval o tom odbor komunikácie Úradu Trnavského samosprávneho kraja (TTSK).

V rámci obnovy strechy nad átriom došlo k výraznej modernizácii pôvodného zastaraného prestrešenia. „Namiesto starého polkruhového prekrytia vznikla nová sedlová strecha, ktorá je estetická, funkčná a prináša viac svetla aj lepšiu klímu do vnútorného priestoru,“ priblížili z krajskej samosprávy. Stavbu realizovala spoločnosť GSP-STAV.

„Investície do moderných školských priestorov nie sú len o budovách, ale predovšetkým o budúcnosti našich mladých ľudí,“ podčiarkol podpredseda TTSK József Berényi. Nové átrium vytvára podľa riaditeľky gymnázia Moniky Sihelskej ideálne podmienky pre vzdelávanie aj spoločenské aktivity.
