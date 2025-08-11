< sekcia Regióny
Átrium v B. Bystrici ožije podujatím, jeho dražba je stále na súde
Súdny spor v súvislosti s dražbou spred dvoch rokov podľa samospráv limituje realizáciu väčších investícií do banskobystrického Domu kultúry.
Autor TASR
Banská Bystrica 11. augusta (TASR) - Vonkajšie átrium Domu kultúry v Banskej Bystrici ožije v piatok (15. 8.) hudobným podujatím. Platnosť dražby, v rámci ktorej stavbu nadobudlo mesto a Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK), je naďalej predmetom súdneho sporu, samosprávy sa preto zatiaľ zameriavajú na aktivity vo vonkajších priestoroch. Pokračujú tiež v realizácii opatrení, ktoré majú zamedziť degradácii objektu pred jeho budúcou rekonštrukciou. TASR o tom informovala hovorkyňa primátora mesta Zdenka Marhefková.
Súdny spor v súvislosti s dražbou spred dvoch rokov podľa samospráv limituje realizáciu väčších investícií do banskobystrického Domu kultúry. Mesto a kraj však naďalej realizujú opatrenia súvisiace so zaistením bezpečnosti v okolí objektu a hľadajú možnosti čerpania externých zdrojov na jeho revitalizáciu. V snahe predísť ďalšej degradácii stavby bol vlani zrealizovaný monitoring stavu 46 dažďových zvodov a ich čistenie, došlo tiež k odstráneniu náletových drevín v átriu a pri kine či k vyčisteniu vonkajších priestorov.
„Pracovná skupina vytvorená z odborných zamestnancov mesta a BBSK sa tento rok zameriava na identifikovanie porúch strechy a dažďových zvodov. Strecha bola vyčistená a podarilo sa odstrániť konštrukcie, ktoré ohrozovali pohyb ľudí okolo objektu. Mestská polícia denne monitoruje okolie, aby sa zabránilo neoprávneným vstupom do budovy. Aj keď dnes ešte nepoznáme záver súdneho sporu, ktorý je značnou brzdou pre čerpanie mimorozpočtových finančných prostriedkov, mnohé aktivity vieme robiť aj bez externej finančnej podpory,“ uviedol primátor Banskej Bystrice Ján Nosko.
Obe samosprávy sa tak zatiaľ zameriavajú na aktivity vo vonkajších priestoroch objektu, ktoré je možné organizovať aj za aktuálneho stavu. V piatok sa vo vonkajšom átriu uskutoční hudobné podujatie, na ktorom zahrajú DJ Rasta & Helfarines a Jureš Fallgrapp. O Dome kultúry sa bude rovnako ako vlani diskutovať aj na Dni architektúry.
„Podujatie bude okrem iného venované hodnotám interiéru Domu kultúry v kontexte tvorby druhej polovice 20. storočia. V spolupráci so Stredoslovenskou galériou aktuálne vykonávame pasportizáciu interiéru a hodnotných prvkov, ktoré sa v Dome kultúry nachádzajú. V mnohých prípadoch ide o naozajstné unikáty,“ priblížil predseda BBSK Ondrej Lunter.
Dom kultúry, ktorý je súčasťou banskobystrického Námestia slobody, bol postavený v roku 1979. Atypický päťpodlažný objekt navrhol architekt Jozef Chrobák, stavba bola zapísaná aj do národného registra dedičstva modernej architektúry 20. storočia. Pôvodný vlastník OZ KOVO budovu v roku 2007 predal súkromnému majiteľovi, od roku 2013 objekt chátra. Mesto a BBSK budovu získali v dražbe za 1,8 milióna eur, spoločným cieľom samospráv je objekt obnoviť tak, aby opätovne slúžil na kultúrne a vzdelávacie účely.
Dom kultúry, ktorý je súčasťou banskobystrického Námestia slobody, bol postavený v roku 1979. Atypický päťpodlažný objekt navrhol architekt Jozef Chrobák, stavba bola zapísaná aj do národného registra dedičstva modernej architektúry 20. storočia. Pôvodný vlastník OZ KOVO budovu v roku 2007 predal súkromnému majiteľovi, od roku 2013 objekt chátra. Mesto a BBSK budovu získali v dražbe za 1,8 milióna eur, spoločným cieľom samospráv je objekt obnoviť tak, aby opätovne slúžil na kultúrne a vzdelávacie účely.