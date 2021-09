Aufrichtová: Blokovanie dopravy nie je tolerovateľné

Bratislava 2. septembra (TASR) – Sloboda prejavu a právo na verejné prejavenie názoru nesmú byť nikdy uplatňované na úkor bezpečného života a v žiadnom prípade nie za cenu porušovania zákonov. Na margo stredajších protestov v Bratislave, pri ktorom demonštranti na tri hodiny zablokovali ulice v okolí Hodžovho námestia, to pre TASR uviedla starostka bratislavského Starého Mesta Zuzana Aufrichtová.



Niektorí účastníci protestov sa podľa starostky pokúšali bezpečný život priamo atakovať, a to priamymi útokmi, konfliktmi či výtržníctvom.



„Tiež zhromažďovaním veľkého počtu ľudí v období pandémie bez rúšok či respirátorov. Opätovne sa pokúsili o blokovanie dopravy - toto nie je tolerovateľné, pretože zablokovaná doprava nielen komplikuje život ľudí, ale môže ho aj priamo ohroziť v prípade zablokovaného prejazdu sanitky alebo napríklad hasičských áut," vyhlásila Aufrichtová.



Vyjadrovať názor a hoci aj vzdor a nesúhlas s vládou či systémom je podľa nej v demokracii možné, avšak vždy to musí byť ohľaduplné k iným. Domnieva sa, že ťažké pandemické časy sa lepšie prekonávajú bez emocionálnych tenzií. História podľa starostky ukazuje, že pandémie sa dajú zvládnuť a ťažké časy sa dajú prekonať rozumne, disciplinovane a spolu.



„Bratislava je mesto, kde sa dodržiavajú protipandemické pravidlá. Vidno to aj na staromestských kultúrnych podujatiach. Ľudia nosia rúška, respirátory, nechali zaočkovať seba aj svoje deti," podotkla staromestská starostka.



V Bratislave sa v stredu pri príležitosti Dňa Ústavy SR konali viaceré protestné zhromaždenia proti vláde, členom parlamentu i prezidentke. Taktiež aj proti očkovaniu proti ochoreniu COVID-19 či proti pandemickým opatreniam. Protesty vyvrcholili do trojhodinovej blokácie ciest v okolí Hodžovho námestia. Niekoľko minút bola blokovaná aj Šancová a Staromestská ulica. Polícii sa podarilo demonštrantov z ciest pri Hodžovom námestí vytlačiť krátko po 19.00 h. Blokáciu ciest sprevádzala aj agresivita niektorých protestujúcich voči policajtom.