Aufrichtová: Staré Mesto v prípade Drotárskej nepochybilo

Bratislava 22. februára (TASR) – Bratislavské Staré Mesto postupovalo v rámci všetkých konaní súvisiacich s prípadom Drotárskej cesty plne v súlade so zákonom. Na pondelkovom brífingu to skonštatovala starostka Starého Mesta Zuzana Aufrichtová. Výrub vyše 80 stromov mestskú časť neteší, výrubové konanie však právoplatné bolo, keďže sa voči nemu v minulosti nikto neodvolal. Samospráva zároveň požaduje, aby bola preskúmaná procesnosť celého postupu a aby bol vydaný odkladný účinok rozhodnutia týkajúceho sa stavebného povolenia.



"Je potrebné preveriť, či stavebné povolenie je naozaj nespochybniteľné. Ak sa ukáže, že áno, stane sa stavebné povolenie právoplatným. Pokiaľ by sa však ukázali pochybenia v rámci procesu, ktoré by zneplatnili stavebné povolenie, je ďaleko vhodnejšie, aby stavebník nezačal stavebnú činnosť, lebo môže nastať patový stav pre všetkých," povedala Aufrichtová.



Poukázala na to, že obyvatelia ešte v roku 2019 podali podnet na preskúmanie procesnosti a správnosti stavebného povolenia, súd sa tým doteraz nezaoberal. Mestská časť preto podala niekoľko podnetov na zistenie právnej bezpečnosti, apeluje tiež na kompetentných, aby začali konečne konať. V tejto súvislosti sa samospráva obrátila aj na ministerku spravodlivosti Máriu Kolíkovú (Za ľudí). Podaný má byť aj podnet na vydanie neodkladného opatrenia, aby stavebník nemohol s výstavbou začať skôr, ako padne verdikt súdu.



"Neprajeme si, aby sa proces ťahal šesť rokov, vyjadrili sa tri zastúpenia mesta a každé rozdielne. Je to ukážka toho, že sa treba zaoberať stavebným zákonom a zákonmi na úrovni životného prostredia," podotkla Aufrichtová poukazujúc na fakt, že v prípade bolo najprv za primátora Bratislavy Milana Ftáčnika vydané nesúhlasné záväzné stanovisko, avšak za jeho nástupcu Iva Nesrovanala boli vydané dve súhlasné stanoviská hovoriace o súlade výstavby s územným plánom mesta.



Pripomenula tiež, že obyvatelia či rôzne združenia by mali svoje pripomienky a námietky vznášať včas, keď je na to zákonom stanovený priestor, a nie až po vydaní právoplatných povolení. Vtedy už je podľa nej "neskoro vydobýjať si svoje práva". Preferuje vecný, zákonný a účinný postup, nie zápas na sociálnych sieťach. Dôrazne odmieta nepodložené očierňovania či obviňovania z nečinnosti.



K tejto veci sa na sociálnej sieti vyjadril aj bývalý starosta Starého Mesta Radoslav Števčík. Zdôraznil, že starosta ako štatutár obce musí konať výhradne v zmysle zákona, a to bez ohľadu na to, čo si o výrube, prípadne stavebnom zámere myslí. Ak žiadateľ všetky zákonné podmienky splní, jeho žiadosti sa musí vyhovieť, v opačnom prípade starosta poruší zákon.



"S výstavbou na Drotárskej ceste som nesúhlasil a urobil všetko preto, aby som jej v zmysle zákona zabránil. Na platné zákony som však bol krátky. Rovnako ako by bol ktokoľvek, kto by sedel na mojej stoličke," napísal. Poukázal na potrebu lepšieho nastavenia zákonov či na včaššie prejavenie záujmu zo strany verejnosti.



Stavebná spoločnosť ISMONT sa ohradzuje voči niektorým medializovaným informáciám, ktoré považuje za nesprávne a neúplné. Dôrazne odmieta, že by akokoľvek stála za výrubom. "Hoci výrub vyvolal vlnu nevôle, bol vykonávaný legálne a oprávnenou osobou. Výrub zabezpečovala v súlade s právnymi predpismi spoločnosť ANGKOR WAT, ktorej bol súhlas s výrubom platne udelený mestskou časťou Staré Mesto," uviedla pre TASR Martina Kašubová zo spoločnosti ISMONT.



Povolenie bolo vydané ešte v roku 2015, na čo poukázala aj mestská časť, v prospech spoločnosti ANGKOR WAT boli vydané aj dve stavebné povolenia. "Naša spoločnosť odsudzuje akékoľvek účelové aktivity smerujúce priamo voči našej spoločnosti, ktorá projekt nadobudla v mesiaci január 2021," skonštatovala Kašubová, pričom poukázala na fakt, že pozemok je súkromný.