Aufrichtová: Staromestský program plníme v pôvodnom tempe

Bratislava 30. decembra (TASR) – Ak niektoré mestské časti hlásia pre pandémiu nového koronavírusu zastavenie projektov, u nás to neplatí. Ak sa procesy spomalili, tak minulý rok, keď samosprávy museli mimo svojej agendy riešiť napríklad celoplošné testovanie. Tento rok sa mestská časť opäť rozbehla a podarilo sa jej zrealizovať viacero projektov. Na margo končiaceho roka 2021 to pre TASR povedala starostka bratislavského Starého Mesta Zuzana Aufrichtová.



"Tempo práce a vysoký výkon pandémia nezasiahla, zasiahla však príjmy mestskej časti. V tomto roku sme sa ale zastabilizovali a vrátili sme sa k pôvodnému tempu plnenia Staromestského programu. Napriek pandémii sa nám podarilo realizovať viacero dobrých projektov," povedala Aufrichtová, ktorá tento rok hodnotí pozitívne.



Mestská časť sa tento rok venovala napríklad rekonštrukciám budov a areálov základných a materských škôl a tiež jaslí. Na práce využila najmä obdobie dištančného vyučovania a odstavenia školských kuchýň. "V Starom Meste aktuálne nie je škola, na ktorej by neprebehla prvá fáza rekonštrukcií," poznamenala Aufrichtová. Investície umožnilo podľa nej zodpovedné hospodárenie v roku 2020 a tiež neočakávaný výnos z poplatku za rozvoj.



Vyzdvihla tiež vyčistenie a vydenzifikovanie roky zanedbaných a chátrajúcich priestorov v budove bývalého Majáka nádeje, ktoré sa stali domovom holubov a hlodavcov. Aktuálne si priestory obhliadajú viaceré subjekty, ktoré by tam chceli prevádzkovať sociálne služby. Za významnú považuje revitalizáciu Medickej záhrady či rekonštrukciu ďalšej časti Blumentálskej ulice.



Pozitívne hodnotí aj otvorenie zariadenia opatrovateľskej služby či výmenu dlažby na Rázusovom nábreží. K skvalitneniu verejného priestoru má slúžiť nový systém odťahovania vrakov áut, v podpore projektov pokračuje aj Fond architekta Weinwurma (rekonštrukcie historických brán, odstraňovanie grafitov, bezplatná právna poradňa). K lepšej informovanosti majú slúžiť online Staromestské noviny.



"Začíname s realizáciou prvej fázy revitalizácie zóny Panenská a okolie, ktorá bola riadne participovaná. Začne sa rekonštrukciou Soferových schodov, ktoré spájajú Zámockú a Svoradovu ulicu, pokračovať bude Konventnou ulicou v okolí bývalého Evanjelického lýcea," priblížila Aufrichtová.



Budúci rok bude mestská časť podľa starostky pokračovať v plnení Staromestského programu, čaká ju napríklad realizácia projektu nadstavby ZŠ Dubová, na ktorý dostala grant.