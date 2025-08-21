< sekcia Regióny
August 1968 si v Lučenci pripomenú odhalením pamätníka
Spomienkové podujatie sa uskutoční o 18.00 h na lučeneckom Kubínyiho námestí.
Autor TASR
Lučenec 21. augusta (TASR) - V meste Lučenec sa vo štvrtok popoludní koná občianske zhromaždenie, ktorého cieľom je pripomenúť si augustové udalosti z roku 1968. Súčasťou podujatia bude aj vytvorenie a odhalenie symbolického pamätníka Spútanej slobody. TASR o tom informoval Martin Landl z Občianskej iniciatívy Lučenec, ktorá spomienku organizuje.
Podujatie s názvom '68 Spútaná sloboda - Nikdy viac! má pripomenúť udalosti okupácie Československa vojskami Varšavskej zmluvy a poukázať na súčasné hrozby, ktoré ohrozujú slobodu, bezpečnosť a demokraciu na Slovensku. „Nezabúdame na minulosť a nechceme sa jej báť. Práve poznanie histórie nám pomáha brániť budúcnosť,“ skonštatoval Landl.
Súčasťou zhromaždenia bude aj odhalenie symbolického pamätníka Spútanej slobody, ktorý má poukázať na to, ako ľahko môže byť sloboda potlačená a aké dôležité je ju chrániť. „Pôjde o umeleckú inštaláciu pozostávajúcu z textu a historickej fotografie inštalovanú na skale, ktorú symbolicky obkolesíme ostnatým drôtom. Prítomní budú môcť prostredníctvom stužiek s nápisom vyjadriť, o čo nás okupácia pripravila a aké dôsledky priniesla,“ priblížil Landl.
Spomienkové podujatie sa uskutoční o 18.00 h na lučeneckom Kubínyiho námestí. Program potrvá približne 30 minút a jeho súčasťou budú aj občianske príhovory.
Podujatie s názvom '68 Spútaná sloboda - Nikdy viac! má pripomenúť udalosti okupácie Československa vojskami Varšavskej zmluvy a poukázať na súčasné hrozby, ktoré ohrozujú slobodu, bezpečnosť a demokraciu na Slovensku. „Nezabúdame na minulosť a nechceme sa jej báť. Práve poznanie histórie nám pomáha brániť budúcnosť,“ skonštatoval Landl.
Súčasťou zhromaždenia bude aj odhalenie symbolického pamätníka Spútanej slobody, ktorý má poukázať na to, ako ľahko môže byť sloboda potlačená a aké dôležité je ju chrániť. „Pôjde o umeleckú inštaláciu pozostávajúcu z textu a historickej fotografie inštalovanú na skale, ktorú symbolicky obkolesíme ostnatým drôtom. Prítomní budú môcť prostredníctvom stužiek s nápisom vyjadriť, o čo nás okupácia pripravila a aké dôsledky priniesla,“ priblížil Landl.
Spomienkové podujatie sa uskutoční o 18.00 h na lučeneckom Kubínyiho námestí. Program potrvá približne 30 minút a jeho súčasťou budú aj občianske príhovory.