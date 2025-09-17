< sekcia Regióny
Autá na ceste medzi Priorom a Palárikovou v Nitre nahradí zábava
Autor TASR
Nitra 17. septembra (TASR) - Úsek cesty medzi bývalým Priorom a Palárikovou ulicou v Nitre bude v piatok 19. septembra uzavretý pre autá. Otvorí sa pre šport, hudbu, gastro a zábavu. Podujatie Ulica v pohybe je súčasťou Európskeho týždňa mobility. „Už dlhšie hovoríme o našom zámere predĺžiť pešiu zónu, pretože ulice v centre mesta by mali slúžiť ľuďom a nie autám. Ulica v pohybe bude ukážkou toho, ako by živé centrum mesta malo vyzerať,“ povedal primátor Marek Hattas.
Celodenný program sa začne o 9.00 h. Deň športu prinesie prezentáciu nitrianskych športových klubov, v spolupráci s partnermi podujatia bude otvorená herná a chillout zóna. Mestská polícia predvedie zaujímavé preventívne aktivity. V podvečerných hodinách zabaví deti Dúhalka. O 18.00 h odštartuje cyklojazda Kidical Mass Nitra, určená pre deti, rodičov a priateľov bicykla. Program vyvrcholí vo večerných hodinách koncertom Billyho Barmana a after party s Romanom Mrázikom.
Mesto Nitra v spolupráci so spoločnosťou Transdev, ktorá zabezpečuje mestskú hromadnú dopravu (MHD), počas celého Európskeho týždňa mobility ponúka možnosť zakúpiť si celoročný lístok na MHD o pätinu lacnejšie ako počas roka. „Aj takto motivujeme všetkých, aby namiesto áut využívali naše nové a moderné autobusy,“ povedal Hattas.
