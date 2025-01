DOBYTOK NA DIAĽNICI: Narazili doň autá, jeden človek sa zranil

Banská Bystrica 28. januára (TASR) - Na rýchlostnej ceste R1 blízko Budče vo Zvolenskom okrese sa v utorok ráno zrazili autá s hovädzím dobytkom. Po nárazoch dve zvieratá na mieste uhynuli a zranil sa jeden človek. TASR o tom informovala banskobystrická krajská policajná hovorkyňa Petra Kováčiková.



Dodala, že kravy ušli chovateľovi z elektricky oploteného pozemku a po ceste sa presunuli až na úsek R1. "Podľa informácií z miesta to boli dve zrážky. V prvom prípade zrazilo jedno zviera nákladné auto, ktorého 53-ročný vodič už nedokázal zrážke zabrániť," objasnila. Podotkla, že vodič sa nezranil a vec polícia eviduje ako škodovú udalosť.



Ako ďalej hovorkyňa uviedla, druhá zrážka sa stala po krátkej chvíli a to už bola dopravná nehoda. "Ďalší dobytok zrazilo osobné auto a 54-ročná vodička taktiež nedokázala zrážke zabrániť," zdôraznila s tým, že vodička utrpela pri nehode zranenia a previezli ju do nemocnice. Polícia pripomína, že alkohol nezistili ani u jedného z vodičov.