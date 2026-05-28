AUTO HRÔZY: Muž v ňom väznil ženu, polícia ho už vypátrala
Polícia auto intenzívne hľadala od zistenia spáchaného skutku.
Autor TASR
Banská Bystrica 28. mája (TASR) - Polícii v Banskej Bystrici sa podarilo vypátrať osobné auto, ktoré súvisí s násilnou trestnou činnosťou z posledných dní. V jeho kufri mal 37-ročný Banskobystričan Andrej väzniť 44-ročnú ženu niekoľko dní. Polícia 19. mája na sociálnej sieti požiadala verejnosť o pomoc pri jeho vypátraní.
Ako pre TASR vo štvrtok potvrdila banskobystrická krajská policajná hovorkyňa Nikola Žabková, kriminalistom sa počas pátracej akcie podarilo hľadané vozidlo vypátrať v Krupinskom okrese. Bude zaistené pre potreby ďalšieho vyšetrovania.
Polícia takzvané „auto hrôzy“ intenzívne hľadala od zistenia spáchaného skutku. Muža, ktorý mal ženu väzniť, sa v krátkom čase podarilo vypátrať a zadržať. Vyšetrovateľ mu vzniesol obvinenie zo zločinu obmedzovania osobnej slobody spáchaného v súbehu so zločinom lúpeže, prečinmi ublíženia na zdraví, nebezpečného vyhrážania a neoprávneného vyrobenia a používania platobného prostriedku.
Obvineného zobral Okresný súd v Banskej Bystrici do väzby 17. mája.
