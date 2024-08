AUTO MIMO VOZOVKY A 2 ZRANENÍ: Polícia vyšetruje rannú nehodu na D2

Bratislava 17. augusta (TASR) - Polícia vyšetruje dopravnú nehodu, ku ktorej došlo v sobotu ráno na diaľnici D2 smerom do Českej republiky. Pri nehode skončilo auto mimo vozovky, dvaja ľudia utrpeli zranenia. TASR o tom informoval bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff.



Podľa doterajších informácií zišlo auto na 25. kilometri diaľnice v smere z Malaciek do Českej republiky z nezistených príčin mimo vozovky. Dostalo sa na trávnatú plochu, kde narazilo do betónového odvodňovacieho zariadenia. Poškodené zostali aj diaľničné zvodidlá.



"Pri nehode utrpeli dve osoby nachádzajúce sa vo vozidle zranenia vyžadujúce si ich ošetrenie v nemocnici," doplnil Szeiff.



Premávku v danom úseku riadili dočasne dopravní policajti. Príčiny a okolnosti nehody sú predmetom vyšetrovania.