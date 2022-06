Auto na Ružinovskej ulici zrazilo chodca, úsek je neprejazdný

Bratislava 28. júna (TASR) - Auto na Ružinovskej ulici v Bratislave smerom do centra zrazilo chodca, úsek je neprejazdný. Informovala o tom Zelená vlna RTVS. TASR to potvrdil tiež hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru (PZ) v Bratislave Michal Szeiff.



Úsek sa dá podľa Zelenej vlny obísť po Herlianskej, Drieňovej a Bajkalskej ulici. Upravila sa tiež premávka linky 50 v smere do Auparku. "Z Ružinovskej smer Aupark premáva odklonom cez Herliansku - Drieňovú - Bajkalskú a od zastávky Líščie nivy po stálej trase. Zastávka Nemocnica Ružinov smer Aupark nie je linkou 50 obsluhovaná," ozrejmil Dopravný podnik Bratislava.