AUTO NARAZILO DO CYKLISTU: Nehodu pri Galante vyšetrujú

Snímka z miesta nehody. Foto: FB Polícia SR - Trnavský kraj

Dychová skúška u vodiča aj cyklistu prítomnosť alkoholu nepotvrdila.

Autor TASR
Galanta 9. januára (TASR) - Polícia vyšetruje dopravnú nehodu, ktorá sa stala vo štvrtok (8. 1.) v podvečerných hodinách na ceste druhej triedy medzi obcami Tomášikovo a Jahodná v okrese Galanta. Vodič osobného auta narazil do cyklistu, ktorý išiel v rovnakom smere jazdy a nemal zapnuté osvetlenie. Cyklista utrpel zranenia, ktoré si vyžiadali lekárske ošetrenie v nemocnici. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave na sociálnej sieti.

Dychová skúška u vodiča aj cyklistu prítomnosť alkoholu nepotvrdila. Presné príčiny a okolnosti nehody sú predmetom ďalšieho objasňovania. „Polícia v tejto súvislosti upozorňuje, že zimné podmienky a skoré stmievanie zvyšujú riziko vážnych dopravných nehôd, pričom najohrozenejšími účastníkmi cestnej premávky sú chodci a cyklisti. Za zníženej viditeľnosti, dažďa, sneženia či tmy sú pre vodičov často ťažko viditeľní,“ ozrejmili policajti.

Súčasne pripomínajú význam používania reflexných prvkov, ktoré môžu výrazne zvýšiť bezpečnosť chodcov a cyklistov. „Cyklisti by nemali zabúdať na povinné osvetlenie bicykla a v zimnom období zvážiť jazdu v úsekoch, kde sa na krajnici nachádza sneh alebo ľad. Chodcom odporúčajú využívať chodníky, prípadne sa pohybovať po ľavej strane vozovky a zvýšiť opatrnosť pri prechádzaní cez cestu,“ doplnili.

