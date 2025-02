NEHODA V POPRADE: Auto narazilo do dvoch mladých žien

Poprad 13. februára (TASR) - Pri dopravnej nehode v Poprade sa vo štvrtok ráno ľahko zranili dve ženy. Na ulici Ludvika Svobodu na sídlisku Juh do nich narazilo auto. Danka Capáková z Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby potvrdila, že nehoda sa stala krátko pred 6.30 h.



"Môžeme potvrdiť, že na základe volania na tiesňovú linku 155 sme na miesto vyslali rýchlu zdravotnú pomoc k dopravnej nehode, pri ktorej malo osobné auto zraziť dve ženy," uviedla Capáková. Dodala, že po prvotnom ošetrení následne do nemocnice v Poprade transportovali dve 18-ročné ženy, jednu s poranením dolnej a druhú so zranením hornej končatiny. Bližšie okolnosti nehody v súčasnosti nie sú známe.