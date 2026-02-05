< sekcia Regióny
Nadrogovaný vodič nabúral do stĺpa, spolujazdkyňa skončila v nemocnici
Autor TASR
Košice 5. februára (TASR) - K dopravnej nehode došlo v stredu (4. 2.) popoludní na Hlinkovej ulici v Košiciach, kde osobné auto narazilo do stĺpa trakčného vedenia. Vodič mal pozitívny orientačný test na drogy, jeho spolujazdkyňa utrpela pri nehode ťažké zranenia. Informovala o tom košická krajská polícia na sociálnej sieti.
„Podľa doterajších zistení sa vodič pravdepodobne dostatočne nevenoval vedeniu vozidla, v dôsledku čoho s vozidlom narazil do stĺpa trakčného vedenia,“ uviedla polícia. Zranenú spolujazdkyňu previezli do nemocnice.
„Dychová skúška u vodiča bola negatívna, orientačný test na prítomnosť omamných a psychotropných látok bol pozitívny, z uvedeného dôvodu bol nariadený odber biologického materiálu,“ doplnila polícia.
Dopravnú nehodu zadokumentovali a ďalší postup bude určený po vyhodnotení výsledkov odborných vyšetrení.
