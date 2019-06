Auto sa chcelo vyhnúť zrážke, vrazilo do autobusovej zastávky

Polícia sa obracia na občanov, aby ju kontaktovali v prípade, ak v tom čase prechádzali okolo a mohli by k dopravnej nehode poskytnúť bližšie informácie.

Vrbnica 2. júna (TASR) – Dopravná nehoda v obci Vrbnica v okrese Michalovce, ktorá sa stala v sobotu (1. 6.) popoludní, si vyžiadala zranenia. Vodič sa chcel vyhnúť zrážke s ďalším autom. Následne narazil do autobusovej zastávky, kde boli traja ľudia. Informuje o tom Krajské riaditeľstvo Policajného zboru (KR PZ) v Košiciach na sociálnej sieti.



„Dve osoby utrpeli ľahké zranenia, jedna sa zranila ťažko. Alkohol neasistoval,“ uvádza polícia s tým, že vodičovi Škody 110 vošlo do jazdnej dráhy z vedľajšej cesty iné vozidlo. „Aby nedošlo k zrážke, vodič prudko zabrzdil, avšak narazil do autobusovej zastávky,“ spresňuje.



Polícia sa zároveň obracia na občanov, aby ju kontaktovali v prípade, ak v tom čase prechádzali okolo a mohli by k dopravnej nehode poskytnúť bližšie informácie.