Auto sa prevrátilo na strechu: Pri Vojčiciach zasahujú záchranári
Vo vozidle sa nachádzal iba vodič.
Autor TASR,aktualizované
Vojčice 28. apríla (TASR) - Na ceste medzi obcami Hriadky a Horovce, v katastri obce Vojčice v okrese Trebišov, došlo k dopravnej nehode osobného motorového vozidla. Ako informovala košická krajská polícia na sociálnej sieti, úsek cesty je aktuálne uzatvorený.
Auto zišlo z vozovky a prevrátilo sa na strechu. Vo vozidle sa nachádzal iba vodič. Na mieste zasahujú záchranné zložky, ktoré mu poskytujú zdravotnú starostlivosť. „Vodičov žiadame, aby sa úseku vyhli, rešpektovali pokyny policajtov a zvýšili opatrnosť,“ dodala polícia.
Pri dopravnej nehode zasahujú hasiči z Trebišova. Ako informovalo Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Košiciach na sociálnej sieti, po príchode hasiči zistili, že osoba utrpela ťažké zranenia. „Po poskytnutí neodkladnej prvej pomoci záchranármi bola osoba transportovaná leteckou záchrannou službou do nemocnice,“ uviedli z HaZZ.
Auto zišlo z vozovky a prevrátilo sa na strechu. Vo vozidle sa nachádzal iba vodič. Na mieste zasahujú záchranné zložky, ktoré mu poskytujú zdravotnú starostlivosť. „Vodičov žiadame, aby sa úseku vyhli, rešpektovali pokyny policajtov a zvýšili opatrnosť,“ dodala polícia.
Pri dopravnej nehode zasahujú hasiči z Trebišova. Ako informovalo Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Košiciach na sociálnej sieti, po príchode hasiči zistili, že osoba utrpela ťažké zranenia. „Po poskytnutí neodkladnej prvej pomoci záchranármi bola osoba transportovaná leteckou záchrannou službou do nemocnice,“ uviedli z HaZZ.