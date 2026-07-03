Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 3. júl 2026Meniny má Miloslav
< sekcia Regióny

AUTO SA ZRAZILO S VLAKOM: Nehoda si vyžiadala život 43-ročnej ženy

.
Snímka z miesta nehody. Foto: FB Air - Transport Europe, letecká záchranná služba

K zrážke osobného motorového vozidla s vlakom v obci Svinná vyslali záchranársky vrtuľník z Trenčína.

Autor TASR
,aktualizované 
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Svinná 3. júla (TASR) - Pri tragickej dopravnej nehode v obci Svinná v Trenčianskom okrese prišla v piatok popoludní o život 43-ročná žena. Neprežila zrážku osobného automobilu s vlakom. Informovala o tom Vrtuľníková záchranná zdravotná služba Air - Transport Europe na sociálnej sieti.

K zrážke osobného motorového vozidla s vlakom v obci Svinná vyslali záchranársky vrtuľník z Trenčína. Vo vozidle sa nachádzala 43-ročná vodička, ktorá pri náraze utrpela zranenia nezlučiteľné so životom.

„Napriek rýchlemu príletu leteckých záchranárov jej už nebolo možné pomôcť. Lekár po príchode mohol, žiaľ, už len skonštatovať úmrtie. Záchranársky vrtuľník sa následne vrátil na svoju základňu bez pacienta,“ informovali leteckí záchranári.

O zrážke osobného automobilu s vlakom na železničnom priecestí informovala popoludní Železničná spoločnosť Slovensko s tým, že železničná doprava v úseku Bánovce nad Bebravou - Mníchova Lehota bola prerušená od 14.40 h.

.

Neprehliadnite

Prieskum: Podiel detí s nadváhou stúpa, rodičia problémy podceňujú

Program 16-finále MS v noci z piatka 3. na sobotu 4. júla

SLOVENSKO SMÚTI: Zomrel textár, manažér a producent Martin Sarvaš

FIGEĽ: Bez záujmu o mier a dialóg o Ukrajine sa EÚ stane stranou sporu