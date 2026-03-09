Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Auto skončilo mimo cesty: Pri nehode v B. Bystrici sa zranil vodič

Snímka z miesta nehody. Foto: FB Polícia SR - Banskobystrický kraj

K dopravnej nehode na R1 došlo v smere na Zvolen na úrovni obce Badín.

Autor TASR
Banská Bystrica 9. marca (TASR) - Na rýchlostnej ceste R1 medzi Banskou Bystricou a Zvolenom došlo v pondelok ráno k dopravnej nehode dvoch osobných vozidiel. Jedno z áut ostalo prevrátené na boku mimo cesty, pri nehode sa zranila jedna osoba. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici Nikola Žabková.

K dopravnej nehode na R1 došlo v smere na Zvolen na úrovni obce Badín. „Podľa doposiaľ zistených informácií mal 46-ročný vodič vozidla Audi naraziť do zadnej časti vozidla idúceho pred ním. Po náraze vozidlo Audi ostalo prevrátené na boku mimo vozovky,“ priblížila Žabková s tým, že vodič utrpel zranenia, s ktorými bol prevezený do nemocnice.

Dychové skúšky u oboch vodičov boli s negatívnym výsledkom. Presná príčina a bližšie okolnosti nehody sú predmetom ďalšieho objasňovania.
