< sekcia Regióny
Auto skončilo na streche, vyslali vrtuľník
Záchranársky vrtuľník pristál na poli v blízkosti miesta nehody.
Autor TASR
Poriadie 13. apríla (TASR) - Tridsaťročnú vodičku s poranením hlavy a krku následkom dopravnej nehody za obcou Poriadie (okres Myjava) transportoval vrtuľník leteckých záchranárov zo základne v Trenčíne v nedeľu (12. 4.) v podvečerných hodinách do Fakultnej nemocnice v Trenčíne. Letecká záchranná služba Air - Transport Europe (ATE) o tom v pondelok informovala na sociálnej sieti.
Ako uviedla, osobné motorové vozidlo skončilo mimo vozovky prevrátené na streche, pričom sa v ňom nachádzali dve osoby. Záchranársky vrtuľník pristál na poli v blízkosti miesta nehody. „Lekár jej doplnil liečbu a po preložení na palubu vrtuľníka bola v stabilizovanom stave, s podozrením na otras mozgu, letecky transportovaná do Fakultnej nemocnice v Trenčíne. Druhá osoba utrpela ľahšie poranenia a ostala v starostlivosti pozemných záchranárov,“ ozrejmila.
