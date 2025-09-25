< sekcia Regióny
AUTO SKONČILO V RYBNÍKU: V Brodne zasahovali hasiči
Autor TASR
Brodno 25. septembra (TASR) - Osobné motorové vozidlo v mestskej časti Žiliny Brodno skončilo v stredu (24. 9.) večer v rybníku. Vodičovi sa podarilo vyplávať na breh. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline o tom informovalo na sociálnej sieti.
Na miesto boli vyslaní príslušníci HaZZ z Hasičskej stanice v Žiline a potápačská skupina zo Záchrannej brigády HaZZ v Žiline. „Po príjazde na miesto udalosti bolo zistené, že automobil sa nachádza približne 20 metrov od brehu. Pri nehode nedošlo k úniku prevádzkových kvapalín,“ priblížili hasiči s tým, že vozidlo následne vytiahli na breh, odpojili batériu a odovzdali ho polícii.
