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AUTO V MALOM DUNAJI: Na mieste zasahovali hasiči

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Snímka zo zásahu. Foto: FB Hasičský a záchranný zbor - Bratislavský kraj

Zasahujúci hasiči vozidlo zabezpečili proti pohybu a následne ho vytiahli prostredníctvom navijaku a kladiek

Autor TASR
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Bratislava 13. júla (TASR) - Bratislavskí hasiči zasahovali v pondelok dopoludnia pri Malom Dunaji, do ktorého spadlo osobné motorové vozidlo. Vodiča previezli na ošetrenie do nemocnice. Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) Bratislava o tom informoval na sociálnej sieti.

Zasahujúci hasiči vozidlo zabezpečili proti pohybu a následne ho vytiahli prostredníctvom navijaku a kladiek. Po vytiahnutí na cyklotrasu vozidlo stabilizovali, vykonali na ňom protipožiarne opatrenia a zamedzili úniku prevádzkových kvapalín.
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