< sekcia Regióny
AUTO V MALOM DUNAJI: Na mieste zasahovali hasiči
Zasahujúci hasiči vozidlo zabezpečili proti pohybu a následne ho vytiahli prostredníctvom navijaku a kladiek
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 13. júla (TASR) - Bratislavskí hasiči zasahovali v pondelok dopoludnia pri Malom Dunaji, do ktorého spadlo osobné motorové vozidlo. Vodiča previezli na ošetrenie do nemocnice. Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) Bratislava o tom informoval na sociálnej sieti.
Zasahujúci hasiči vozidlo zabezpečili proti pohybu a následne ho vytiahli prostredníctvom navijaku a kladiek. Po vytiahnutí na cyklotrasu vozidlo stabilizovali, vykonali na ňom protipožiarne opatrenia a zamedzili úniku prevádzkových kvapalín.
Zasahujúci hasiči vozidlo zabezpečili proti pohybu a následne ho vytiahli prostredníctvom navijaku a kladiek. Po vytiahnutí na cyklotrasu vozidlo stabilizovali, vykonali na ňom protipožiarne opatrenia a zamedzili úniku prevádzkových kvapalín.