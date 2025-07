Auto v Košiciach NARAZILO do čerpacej stanice: Jedna osoba sa zranila

Košice 29. júla (TASR) - Pri pondelkovej (28. 7.) dopravnej nehode blízko košických oceliarní utrpela zranenia jedna osoba. Ako na sociálnej sieti informuje Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného (HaZZ) zboru v Košiciach, osobné auto zišlo z cesty a narazilo do steny budovy čerpacej stanice.



„Nehoda sa stala na ceste medzi mestskou časťou Košice-Šaca a obcou Haniska, pri spoločnosti U. S. Steel Košice. Po príchode jednotky HaZZ sa zranená osoba nachádzala mimo vozidla v opatere záchranárov. Príslušníci pomohli s jej naložením do sanitky, ktorá ju previezla do nemocnice,“ uviedli hasiči s tým, že vozidlo okrem iného zabezpečili proti požiaru a úniku prevádzkových kvapalín. Budova čerpacej stanice bola preventívne odpojená od elektrického prúdu.



Keďže sa havarované vozidlo nachádzalo v tesnej blízkosti tankovacieho stojana a poškodenej elektroinštalácie, hasiči zostali na mieste až do príchodu odťahovej služby.