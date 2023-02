Auto vyletelo z cesty na železničnú trať, prešiel ho rýchlik

Detva 2. februára (TASR) – Auto po dopravnej nehode pri obci Vígľaš-Pstruša v Detvianskom okrese vyletelo z cesty a z Čierneho mosta dopadlo na železničnú trať. Banskobystrická krajská polícia o tom informuje na sociálnej sieti s tým, že do auta narazil rýchlik.



Neznámy vodič osobného auta jazdil v noci zo stredy (1. 2.) na štvrtok v smere od Detvy na Zvolen. Podľa polície sa nevenoval šoférovaniu a prešiel do ľavého pruhu cesty. "Narazil do dopravného značenia a cestného zvodidla, ktoré odtrhol a zišiel dolu svahom, kde vozidlo odrazilo na železničnú trať," približuje.



Ako ďalej konštatuje, po nehode auto ostalo stáť na trati a neznámy vodič odišiel. Po železničnej trati v tom čase prechádzal rýchlik s piatimi vagónmi v smere od Košíc do Zvolena. Vlak do auta bez posádky narazil. "Rušeň ostal stáť poškodený, vo vlaku sa však nikto nezranil," uvádza. Počas dokumentovania nehody polícia zistila, že v aute boli okrem vodiča aj dvaja spolujazdci. Tí sú stotožnení a pri nehode utrpeli ťažké zranenia. Po tretej osobe polícia pátra. Škodu, ktorá vznikla, odhadujú policajti na 29.600 eur. Dopravná nehoda je v štádiu vyšetrovania.