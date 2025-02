AUTO ZLISOVANÉ MEDZI KAMIÓNMI: Vnútri bola matka s dieťaťom

Košice 21. februára (TASR) - K dopravnej nehode dvoch nákladných áut a osobného vozidla došlo v piatok predpoludním na Prešovskej ceste v Košiciach. Vodička osobného auta, ktoré po zrážke ostalo zakliesnené medzi kamiónmi, utrpela ľahké zranenia a spolu s dieťaťom bola prevezená na vyšetrenie do nemocnice. "Dieťa podľa predbežných informácií neutrpelo žiadne zranenia," informovala košická krajská polícia na sociálnej sieti.



Vodič prvého kamióna podľa polície zastavil na červený signál na priechode pre chodcov a za ním zastavila vodička auta zn. Toyota RAV4. Druhý kamión však nestihol zabrzdiť a zatlačil toyotu pod náves prvého kamióna. Dychová skúška na alkohol u všetkých vodičov mala negatívny výsledok.



Aktuálne je ľavý jazdný pruh už prejazdný a doprava je čiastočne obnovená.



"Po prvotnom ošetrení bola 38-ročná žena s poranením hrudníka a dolnej končatiny transportovaná do nemocnice v Košiciach. Do košickej nemocnice bola po prvotnom ošetrení transportovaná aj maloletá osoba," potvrdila k nehode Danka Capáková z Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) SR.