Auto zrazilo 8-ročného chlapca: Cez cestu prechádzal mimo prechodu

Ardovo 1. júla (TASR) - Pri obci Ardovo v okrese Rožňava zrazilo v piatok (30. 6.) dopoludnia auto osemročného chlapca, ktorý v tom čase vychádzal spoza stojaceho autobusu. Cez cestu prechádzal mimo priechodu pre chodcov, do nemocnice ho museli transportovať leteckí záchranári. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Lenka Ivanová.



"Vodič osobného motorového vozidla z doposiaľ presne nezistených príčin narazil prednou časťou svojho vozidla do maloletého chodca prechádzajúceho mimo priechodu pre chodcov, ktorý vyšiel zo zadnej strany tam v protismernej časti vozovky stojaceho autobusu," priblížila Ivanová s tým, že na miesto nehody boli privolaní aj leteckí záchranári.



Ako na svojej webovej stránke informovala Vrtuľníková záchranná zdravotná služba (VZZS) Air-Transport Europe, maloletý chlapec pri zrážke utrpel vážne poranenie hlavy. "Lekár mu doplnil liečbu a v umelom spánku s vážnym úrazom hlavy bol letecky prevezený do Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach," uviedli leteckí záchranári.



Presná príčina dopravnej nehody, ako i miera zavinenia sú predmetom ďalšieho vyšetrovania. Polícia v súvislosti s prípadom začala trestné stíhanie pre trestný čin ublíženia na zdraví.