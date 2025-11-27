< sekcia Regióny
Autobus dobrej vôle s folkloristami sa vydal za deťmi a dôchodcami
Autor TASR
Hrušov 27. novembra (TASR) - Na svoju púť po slovenských detských domovoch a sociálnych zariadeniach vyrazil vo štvrtok z Hrušova v okrese Veľký Krtíš Autobus dobrej vôle 2025. Informovala o tom jedna z organizátorov Anna Brlošová.
Trasa autobusu dobrej vôle vedie tento rok cez Klobušice, Trenčín, Novú Baňu, Dubnicu nad Váhom, Nitru, Levice, Handlovú i obec Santovka. Detský folklórny súbor Ragačinka z Hrušova odovzdá ľuďom pozdravy. Deťom, ktoré žijú v detských domovoch, a seniorom v sociálnych zariadeniach prinášajú malí folkloristi posolstvo súdržnosti a spolupatričnosti od ľudí z dediny. „Hlavnou myšlienkou je priniesť domov do tých náhradných domovov. Snažíme sa v tomto duchu viesť aj naše deti, že nie je dôležité doniesť dary, ale koledy,“ objasnila Brlošová. Pripomenula, že počas návštev Hrušovčania nezabúdajú ani na seniorov, ktorí sú pripútaní na lôžko. Spomenula, že deti im roznášajú koláče, idú k ich posteli, povedia im, odkiaľ sú, a pozdravia ich. Slovom im podľa organizátorky vyjadria spolupatričnosť. V rámci návštev sa okrem programu s vianočnou a ľudovou tematikou uskutočnia i neformálne stretnutia rôznych vekových a sociálnych skupín.
Predvianočnú charitatívnu akciu organizujú Hrušovčania už po 28. raz. Ukončia ju v sobotu 29. novembra. Organizátormi týchto stretnutí sú Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko vo Veľkom Krtíši, miestni matičiari v spolupráci s miestnou základnou školou a obecnou samosprávou.
