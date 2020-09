Autobus na zavolanie využilo takmer 1400 ľudí z okolia Senice

Trnava 21. septembra (TASR) – Službu „Autobus na zavolanie“ využilo za prvý rok až 1380 ľudí z okolia Senice. Medzi 1. septembrom 2019 a 31. augustom 2020 cestujúci prejavili záujem o túto službu spolu 960-krát. TASR o tom informovalo komunikačné oddelenie Trnavského samosprávneho kraja (TTSK).



Najvyťaženejším mesiacom bol apríl - na 144 telefonických objednávok bolo prepravených až 335 cestujúcich. "Máme za sebou prvý rok fungovania služby. Pilotne sme ju spustili v obciach Senického okresu Prietrž a Rovensko. Slabá dopravná obslužnosť tu totiž mávala často za následok, že auto bolo jediným možným prostriedkom, ako sa dostať k lekárovi, do školy či do práce," uviedol predseda TTSK Jozef Viskupič.



V uvedenom období bolo dopytovo najazdených spolu až 6174 km. Oproti neefektívnej pravidelnej frekvencii spojov podľa cestovného poriadku tak bolo najazdených o 14.954 kilometrov menej. "Pokračujeme v identifikácii lokalít s veľmi nízkym počtom cestujúcich, v ktorých chceme sprístupniť verejnú autobusovú dopravu. Od septembra sme túto službu rozšírili aj do mesta Šaštín-Stráže a obce Čáry. Autobus na zavolanie má navyše premiéru v dvoch okresoch. V Skalickom okrese ide o obec Koválovec a v Hlohovskom o Tekoľďany," doplnil predseda TTSK.



Dopravu je možné objednať s predstihom 48 hodín, najneskôr však 30 minút pred jej uskutočnením. V cestovných poriadkoch sú autobusy na zavolanie označené symbolom telefónu. Všetky informácie o spôsobe a podmienkach objednávania služby sú dostupné na webových stránkach dopravcov Arriva Trnava a SKAND Skalica.