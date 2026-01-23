< sekcia Regióny
AUTOBUS SA V KOŠICIACH ZRAZIL S KAMIÓNOM: Jeden z vodičov nafúkal
Po výsledku dychovej skúšky vodičovi nákladného motorového vozidla ďalšiu jazdu zakázali a zadržali mu vodičský preukaz.
Autor TASR
Košice 23. januára (TASR) - Na hlavnej ceste pri Pereši v smere do centra Košíc došlo v piatok ráno k zrážke nákladného auta s autobusom. Pri nehode nedošlo k žiadnym zraneniam. Vodič nákladného auta však nafúkal 0,37 promile alkoholu. Pre TASR to potvrdila košická krajská policajná hovorkyňa Jana Illésová.
„Podľa doterajších zistení vodič nákladného vozidla pravdepodobne pri prechádzaní z pripájacieho pruhu do priebežného jazdného pruhu nedal prednosť vodičovi autobusu, následkom čoho došlo k zrážke vozidiel,“ spresnila.
Po výsledku dychovej skúšky vodičovi nákladného motorového vozidla ďalšiu jazdu zakázali a zadržali mu vodičský preukaz. „O tom, kedy bude opäť šoférovať, rozhodne správny orgán,“ doplnila Illésová.
Zrážka spôsobila kolóny, cesta je už plne prejazdná.
