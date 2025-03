VÁŽNA NEHODA V SEČOVCIACH: Autobus narazil do dievčaťa

Sečovce/Slanec 19. marca (TASR) - Autobus prímestskej linky v utorok (18. 3.) popoludní v meste Sečovce v okrese Trebišov z doposiaľ nezistených príčin narazil do mladistvej chodkyne, ktorá v tom čase prechádzala cez riadne vyznačený priechod pre chodcov. Vodič viedol autobus po ceste I/19 v smere od obce Dargov na obec Hriadky krátko po 15.00 h. Informovala o tom košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.



"Posádkou leteckých záchranárov bola chodkyňa letecky transportovaná do košickej nemocnice a podľa predbežnej lekárskej správy utrpela zranenia, ktoré si vyžiadajú dĺžku liečenia do siedmich dní. K zraneniu vodiča ani 20 cestujúcich, ktorí sa v tom čase nachádzali v autobuse, nedošlo," uviedla Ivanová. Dychová skúška u vodiča a chodkyne nepotvrdila prítomnosť alkoholu v ich dychu.



K ďalšej nehode, pri ktorej zasahoval záchranársky vrtuľník, došlo v utorok krátko po 16.00 h medzi obcami Slanec a Slanské Nové Mesto v okrese Košice-okolie. Vodič pri prechádzaní pravotočivej zákruty dostal šmyk, zišiel z cesty a prevrátil sa na strechu. Podľa polície pravdepodobne dostatočne neprispôsobil rýchlosť jazdy svojim schopnostiam, stavu a povahe vozovky a aktuálnym poveternostným podmienkam.



"Vo vozidle sa nachádzal iba vodič a toho si do svojej starostlivosti prevzala posádka leteckých záchranárov, ktorá ho transportovala do košickej nemocnice. Zranenia, ktoré utrpel, si podľa predbežnej lekárskej správy vyžiadajú 14-dňovú dobu liečenia a práceneschopnosti," uviedla Ivanová.



Vykonaná dychová skúška a orientačný test nepotvrdili prítomnosť alkoholu či návykových látok v organizme vodiča. Tomu na mieste uložili blokovú pokutu.