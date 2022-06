Autobus zišiel do priekopy, narazil do stĺpa a vrátil sa na vozovku

Levice 9. júna (TASR) – Pri dopravnej nehode autobusu v obci Beša v okrese Levice sa ľahko zranili traja cestujúci. Vodič autobusu pravdepodobne pri vyhýbaní sa protiidúcemu vozidlu vošiel na pravú krajnicu a zišiel do priekopy. Tam prednou časťou narazil do stĺpa elektrického vedenia a následne vyšiel späť na vozovku, kde zostal stáť, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.



Dopravní policajti z Levíc zistili, že 51-ročný vodič autobusu šoféroval bez platného vodičského oprávnenia a nepreukázal sa ani zdravotnou a psychologickou spôsobilosťou. Zároveň sa podrobil dychovej skúške s negatívnym výsledkom.



Pri náraze do elektrického stĺpa došlo k prerušeniu elektrického vedenia, čím bola spôsobená predbežná škoda vo výške 5000 eur. Poškodením autobusu vznikla škoda vo výške 3000 eur. Vo veci bolo začaté trestné stíhanie pre prečin všeobecného ohrozenia v súbehu s prečinom poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia.