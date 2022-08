Autobusová doprava medzi Prešovom a Košicami sa zrýchli

Košice 30. augusta (TASR) - Medzi Prešovom a Košicami budú s platnosťou od 1. septembra jazdiť po diaľnici v pravidelných intervaloch expresné autobusové spoje. V čase dopravnej špičky to bude každých desať až 15 minút, mimo špičky každých 30 minút. O novom systéme diaľničných autobusových spojov počas pracovných dní v rámci projektu IDS Východ informovali v utorok Prešovský a Košický samosprávny kraj.



"Zavedenie atraktívneho systému verejnej dopravy medzi druhým a tretím najväčším mestom Slovenska považujeme za nevyhnutnosť. Na trase Prešov – Košice preto výrazne skvalitňujeme expresnú dopravnú obsluhu," uviedol predseda Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Milan Majerský. Odchody spojov budú podľa neho usporiadané v pravidelných a jednoducho zapamätateľných časových intervaloch. "Cestujúci si tak už nebudú musieť zložito plánovať cestovanie – ak nebudú stíhať jeden spoj, za krátky čas im pôjde ďalší, čo by malo byť pre nich podstatne komfortnejšie," dodal.



Pravidelná a ustálená ponuka rýchlych spojení medzi Košicami a Prešovom je podľa krajov ďalším z koncepčných krokov smerom k rozvoju integrovanej verejnej dopravy na východnom Slovensku. V rámci zmeny dôjde v mnohých prípadoch aj k zrýchleniu dopravy, a to vďaka zjednocovaniu jazdného času spojov vedených po diaľnici na 30 minút.



"Prvoradým cieľom je motivovať čo najviac východniarov k prestupu z osobných áut do verejnej dopravy. Namiesto nepravidelných odchodov, zbytočných súbehov a rôznorodých jazdných časov preto prinášame spoľahlivý a prehľadný systém expresnej autobusovej dopravy medzi krajskými metropolami. Veríme, že cestovanie bude odteraz jednoduchšie nielen pre pracujúcich či školákov, ktorí využívajú autobusovú dopravu pravidelne," skonštatoval predseda Košického samosprávneho kraja (KSK) Rastislav Trnka. Koncepčné skvalitňovanie dopravnej obslužnosti má podľa neho zvlášť význam v súvislosti s prípravou strategických priemyselných parkov v okolí Košíc a Prešova.



Súčasťou nového systému expresnej dopravnej obsluhy sú autobusové spoje zmluvných dopravcov samosprávnych krajov – Arriva Michalovce, Bus Karpaty, eurobus, SAD Humenné a SAD Prešov.