Autobusová doprava na Liptove a Orave prejde na prázdninový režim

Ružomberok 27. júna (TASR) - Regionálna autobusová doprava na Orave a Liptove, ako aj mestská autobusová doprava v Liptovskom Mikuláši a Dolnom Kubíne prechádza od pondelka 30. júna na prázdninový režim. TASR o tom informovali z prepravnej spoločnosti.



Zmena sa dotkne najmä ranných spojov, ktoré využívali najmä školáci počas školského roka. Tie sú v cestovných poriadkoch označené príslušnými symbolmi. „Cestujúcim odporúčame, aby si na začiatku prázdnin skontrolovali cestovné poriadky. Prázdninový režim totiž môže ovplyvniť aj spoje, ktoré bežne využívajú počas školského roka, napríklad na dochádzanie do práce,“ upozornil hovorca spoločnosti Arriva na Slovensku Peter Stach.



Počas letných prázdnin môžu cestujúci na Orave a Liptove využiť aj cyklobusy. Oravská linka prepraví cestujúcich z Trstenej na Zverovku a do Oravíc, na Liptove môžu cyklisti cestovať autobusom z Liptovského Mikuláša až k Štrbskému plesu. Cyklobusy v oboch regiónoch premávajú cez víkendy a sviatky až do 28. septembra, na Orave počas letných školských prázdnin bude táto služba k dispozícii aj v pracovných dňoch. Cestovné lístky si môžu cestujúci kúpiť u vodiča.