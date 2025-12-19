Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 19. december 2025
< sekcia Regióny

Autobusová doprava na Orave a Liptove prejde do prázdninového režimu

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Dopravca preto odporúča cestujúcim, aby si pri plánovaní cesty overili čas odchodu spoja v platnom cestovnom poriadku.

Autor TASR
Ružomberok 19. decembra (TASR) - Regionálna autobusová doprava na Orave a Liptove, ako aj mestská hromadná doprava v Liptovskom Mikuláši a Dolnom Kubíne bude od pondelka 22. decembra do 7. januára premávať v prázdninovom a sviatočnom režime. TASR o tom informovali z prepravnej spoločnosti.

Vo vianočnom období budú autobusy zabezpečovať dopravu v prázdninovom režime, pričom v dňoch pracovného pokoja budú spoje premávať ako v nedeľu alebo štátom uznaný sviatok. Dopravca preto odporúča cestujúcim, aby si pri plánovaní cesty overili čas odchodu spoja v platnom cestovnom poriadku.

„Verejná doprava zohráva dôležitú úlohu aj počas sviatočného obdobia. Keďže počet spojov je v tomto čase obmedzený, prosíme cestujúcich, aby venovali zvýšenú pozornosť symbolom a poznámkam uvedeným v cestovných poriadkoch,“ podotkol generálny riaditeľ spoločností Arriva na Slovensku Michal Horák.
.

Neprehliadnite

Lídri na samite EÚ prebrali prípravu viacročného finančného rámca

Lídri EÚ odsúdili všetky nedávne hybridné útoky proti členským štátom

TASR pokračuje vo výučbe na univerzitách, študenti ukončili semester

OTESTUJTE SA: Viete, ako sa nazýva fóbia zo žien či zrkadiel?