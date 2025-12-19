< sekcia Regióny
Autobusová doprava na Orave a Liptove prejde do prázdninového režimu
Dopravca preto odporúča cestujúcim, aby si pri plánovaní cesty overili čas odchodu spoja v platnom cestovnom poriadku.
Autor TASR
Ružomberok 19. decembra (TASR) - Regionálna autobusová doprava na Orave a Liptove, ako aj mestská hromadná doprava v Liptovskom Mikuláši a Dolnom Kubíne bude od pondelka 22. decembra do 7. januára premávať v prázdninovom a sviatočnom režime. TASR o tom informovali z prepravnej spoločnosti.
Vo vianočnom období budú autobusy zabezpečovať dopravu v prázdninovom režime, pričom v dňoch pracovného pokoja budú spoje premávať ako v nedeľu alebo štátom uznaný sviatok. Dopravca preto odporúča cestujúcim, aby si pri plánovaní cesty overili čas odchodu spoja v platnom cestovnom poriadku.
„Verejná doprava zohráva dôležitú úlohu aj počas sviatočného obdobia. Keďže počet spojov je v tomto čase obmedzený, prosíme cestujúcich, aby venovali zvýšenú pozornosť symbolom a poznámkam uvedeným v cestovných poriadkoch,“ podotkol generálny riaditeľ spoločností Arriva na Slovensku Michal Horák.
