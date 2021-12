Autobusová doprava v Bratislavskom kraji bude vo víkendovom režime

Bratislava 19. decembra (TASR) - Pre vianočné obdobie, aktuálne platné protipandemické opatrenia a núdzový stav bude regionálny autobusový dopravca Arriva jazdiť v Bratislavskom kraji od pondelka (20. 12.) vo víkendovom režime s pridanými spojmi. Zmena v cestovných poriadkoch potrvá do nedele 9. januára 2022. TASR o tom informovala hovorkyňa Bratislavskej integrovanej dopravy (BID) Eva Vozárová.



Autobusy Arrivy budú v Bratislavskom kraji jazdiť podľa cestovných poriadkov pre nedeľu celotýždenne s výnimkou linky 249, ktorá bude v pracovných dňoch premávať v režime pracovné dni. "Nočné spoje na linkách 299, 598, 599, 699, 798 a 799 nebudú vypravované," podotkla hovorkyňa.



V pracovných dňoch bude navyše oproti víkendovému režimu premávať aj viacero pridaných spojov pre zabezpečenie dochádzky cestujúcich do práce a dostatočnej kapacity na najsilnejších úsekoch. Pridané spoje budú na linkách 219, 225, 239, 246, 265, 520, 550, 565, 620, 715 a 720.



K prechodu na víkendový režim v regionálnej autobusovej doprave dochádza podľa BID pre nižšiu mobilitu ľudí. Z rovnakého dôvodu prešla do prázdninového režimu ešte koncom novembra bratislavská mestská hromadná doprava. Cestovné poriadky v Integrovanom dopravnom systéme v Bratislavskom kraji (IDS BK) na obdobie od 20. decembra do 9. januára 2022 nájdu cestujúci na webe IDS BK či na webe dopravcu.



BID vyzýva cestujúcich, aby dodržiavali platné protipandemické nariadenia a mali počas cesty prekryté dýchacie cesty respirátorom. Pri nákupe cestovných lístkov odporúča naďalej využívať bezhotovostné platby.