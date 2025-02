Autobusová doprava v Košickom a Prešovskom kraji láka viac cestujúcich

Košice/Prešov 4. februára (TASR) - Dopyt po regionálnej autobusovej doprave na východnom Slovensku sa medzi rokmi 2023 a 2024 stabilizoval. Vlani tam autobusy prepravili celkovo 35.613.406 cestujúcich. Informovali o tom Košický samosprávny kraj (KSK) a Prešovský samosprávny kraj (PSK) s tým, že záujem o verejnú dopravu podporili výhodné zľavy a predplatné lístky.



Linky, na ktorých bola zavedená taktová doprava s pravidelnými odchodmi spojov v rovnakých minútach, zaznamenali podľa samospráv nárast v priemere o päť percent. Naopak, na linkách bez systémových zmien počet cestujúcich klesol o necelé štyri percentá.



Významným krokom v regionálnej autobusovej doprave bolo v minulom roku zavedenie zónovej tarify a predplatných lístkov. "Pribudli výhodné predplatné lístky, ktoré sa ujali. Ich predaj každý mesiac rástol a do konca roka ich bolo predaných 10.639," uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.



Najväčší záujem bol o 30-dňové predplatné lístky, ktoré si od augusta do decembra zakúpilo 9184 cestujúcich. O 90-dňové lístky bol záujem najmä začiatkom septembra, predovšetkým zo strany žiakov a študentov. Cestujúci privítali aj polročné a ročné predplatné lístky. Miera využívania predplatných cestovných lístkov postupne podľa krajov narastá, pričom priebežne sa zvyšuje aj percentuálny pomer počtu takýchto ciest v porovnaní s cestami na jednorazový lístok.



Oba samosprávne kraje poskytujú cestujúcim rôzne zľavy, vlani ich využívala väčšina cestujúcich, celkovo až 64 percent. Z toho 56 percent využívalo zľavnené cestovné za polovičnú cenu lístka. Osobitné cestovné určené pre tehotné ženy, seniorov nad 70 rokov a darcov krvi využívalo 7,8 percenta cestujúcich, ktorí hradia iba 20 percent z ceny lístka.



"Každoročne investujeme značné finančné prostriedky, aby sme cestujúcim mohli poskytnúť zľavy vo verejnej doprave. Dáta nám ukazujú, že v minulom roku ich využila viac ako polovica cestujúcich, čo je veľmi dobrý výsledok," uviedol predseda PSK Milan Majerský. Verí, že cenovo výhodná doprava motivuje ľudí ešte viac presadnúť z áut do autobusov, čím sa výrazne odľahčí doprava.



Nárast bol aj napríklad pri víkendovom cestovnom pre rodiny s deťmi do 16 rokov za jedno euro na osobu. Túto zľavu v roku 2024 využilo 36.570 cestujúcich, čo je viac ako 8000 oproti roku 2023.



Najviac cestujúcich v regionálnych autobusoch na východe Slovenska zaznamenali v októbri, keď dopravcovia KSK a PSK vybavili spolu 3.539.508 cestujúcich. Najvyťaženejším dňom sa stal 21. október s počtom 162.645 prepravených pasažierov.



V Košickom kraji bola opäť najvyťaženejšou linka Košice -Valaliky - Čaňa - Gyňov / Skároš / Trstené pri Hornáde. V Prešovskom kraji to bola linka Bardejov - Prešov - Košice.



Samosprávy informovali, že takmer 76 percent všetkých platieb v regionálnej autobusovej doprave na východnom Slovensku bolo vlani uhradených prostredníctvom dopravnej karty, čo výrazne napomáha k rýchlejšiemu vybaveniu cestujúcich na zastávkach v porovnaní s platbou v hotovosti.