Autobusová doprava v Nitrianskom kraji prechádza na prázdninový režim

Nitra 25. júna (TASR) - Regionálna a mestská autobusová doprava v Nitrianskom samosprávnom kraji (NSK), ktorú zabezpečuje spoločnosť Arriva, prechádza od pondelka 30. júna na prázdninový režim. Zmena sa dotkne najmä ranných spojov využívaných školákmi počas školského roka a je súčasťou platných cestovných poriadkov, upozornil Peter Stach, hovorca spoločností Arriva na Slovensku.



Od 1. júla vstupujú do platnosti aj úpravy cestovných poriadkov viacerých liniek v regióne Nitra, Topoľčany, Zlaté Moravce a Vráble. Dopravca týmito zmenami reaguje na pripomienky cestujúcich a objednávateľa regionálnej autobusovej dopravy, ktorým je NSK.



Počas letných prázdnin môžu cestujúci v Nitrianskom kraji využívať aj cyklobusy do pohoria Tribeč. Autobusy s nosičmi bicyklov premávajú na vybraných spojoch liniek Nitra - Kostoľany pod Tribečom, Zlaté Moravce - Choča - Kostoľany pod Tribečom a Zlaté Moravce - Sľažany - Kostoľany pod Tribečom. Cyklobusy premávajú cez víkendy a sviatky do 30. septembra. Počas letných školských prázdnin bude táto služba k dispozícii aj v pracovných dňoch.