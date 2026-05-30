< sekcia Regióny
Autobusová doprava v Piešťanoch bude od júna obsluhovať aj nemocnicu
Podľa primátora Petra Jančoviča patrí zlepšovanie dostupnosti verejných služieb medzi priority radnice.
Autor TASR
Piešťany 30. mája (TASR) - Vybrané spoje mestskej autobusovej dopravy v Piešťanoch budú od 8. júna zachádzať k Nemocnici Alexandra Wintera. Nová zastávka Nemocnica vznikne na Nálepkovej ulici. Rozšírenie trasy reaguje na potrebu lepšieho dopravného prepojenia zdravotníckeho zariadenia s centrom mesta, Kúpeľným ostrovom a ďalšími časťami Piešťan. TASR to uviedla hovorkyňa mesta Alexandra Střelcová.
Podľa primátora Petra Jančoviča patrí zlepšovanie dostupnosti verejných služieb medzi priority radnice. „Nová zastávka pri nemocnici uľahčí cestovanie pacientom, návštevníkom aj zamestnancom nemocnice a zároveň posilní prepojenie tejto lokality s ostatnými časťami mesta,“ skonštatoval.
Počas pracovných dní budú k novej zastávke zachádzať štyri spoje. Dva budú vedené zo smeru Kúpeľný ostrov k nákupnému centru na Nitrianskej ulici a dva v opačnom smere z nemocnice. Počas víkendov budú zabezpečené tri spoje, z toho dva z Kúpeľného ostrova k nemocnici a jeden v opačnom smere. Mesto súčasne odporúča cestujúcim sledovať aktuálne cestovné poriadky na zastávkach a na webových stránkach dopravcu.
Podľa primátora Petra Jančoviča patrí zlepšovanie dostupnosti verejných služieb medzi priority radnice. „Nová zastávka pri nemocnici uľahčí cestovanie pacientom, návštevníkom aj zamestnancom nemocnice a zároveň posilní prepojenie tejto lokality s ostatnými časťami mesta,“ skonštatoval.
Počas pracovných dní budú k novej zastávke zachádzať štyri spoje. Dva budú vedené zo smeru Kúpeľný ostrov k nákupnému centru na Nitrianskej ulici a dva v opačnom smere z nemocnice. Počas víkendov budú zabezpečené tri spoje, z toho dva z Kúpeľného ostrova k nemocnici a jeden v opačnom smere. Mesto súčasne odporúča cestujúcim sledovať aktuálne cestovné poriadky na zastávkach a na webových stránkach dopravcu.