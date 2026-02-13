Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Autobusová doprava v Trnavskom kraji bude jazdiť v režime prázdnin

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Počas školských prázdnin menej cestujúcich využíva ranné i popoludňajšie spoje.

Autor TASR
Trnava 13. februára (TASR) - Regionálna autobusová doprava v Trnavskom samosprávnom kraji (TTSK) bude od pondelka (16. 2.) do piatka (20. 2.) jazdiť v režime školských prázdnin. Spoje premávajúce v prázdninovom období sú v cestovných poriadkoch označené príslušnými symbolmi, informoval hovorca spoločností Arriva na Slovensku Peter Stach.

Počas školských prázdnin menej cestujúcich využíva ranné i popoludňajšie spoje. Cestovné poriadky sa tomu prispôsobujú, aby sa zachovalo plynulé a efektívne fungovanie regionálnej a mestskej autobusovej dopravy,“ doplnil Stach.

V sobotu 14. a 21. februára budú autobusy jazdiť tak ako každú sobotu. V nedeľu 15. a 22. februára vypraví dopravca regionálne spoje ako v nedeľu a vo sviatok.
