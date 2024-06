Autobusová doprava v Trnavskom kraji prechádza do prázdninového režimu

Bratislava 28. júna (TASR) - Regionálna autobusová doprava v Trnavskom samosprávnom kraji (TTSK) prechádza od 1. júla do 31. augusta do prázdninového režimu. Cestujúci nájdu aktuálne cestovné poriadky na webových stránkach dopravcov Arriva Trnava, SKAND Skalica a SAD Dunajská Streda a takisto na výveskách autobusových zastávok. TASR o tom informovala hovorkyňa TTSK Natália Petkáčová.



Na vybraných linkách budú jazdiť aj autobusy s cyklonosičom. "V cestovnom poriadku sú spoje v rámci takýchto liniek označené symbolom bicykla. Do pozornosti dávame aj Cyklobus od vody k vode z dielne Krajskej organizácie cestovného ruchu Trnavský kraj, ktorý premáva každú sobotu, nedeľu a sviatok, a to až do 15. septembra, medzi Dunajskou Stredou a Gabčíkovom," priblížila.



Novinkou bude od júla elektronický cestovný lístok zapísaný na čipovej karte. Týka sa vlastníkov predplatných cestovných lístkov a SeniorPasu TTSK. V prípade kontroly zo strany revízora sa cestujúci preukáže dopravnou čipovou kartou, ktorú priloží k revízorskej čítačke. Cestovný lístok v tlačenej podobe budú naďalej dostávať cestujúci, ktorí za prepravu platia v hotovosti, bankovou kartou alebo čipovou kartou jednorazovo.