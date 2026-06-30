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PRÁZDNINY SÚ TU: S ich príchodom sa mení aj cestovný poriadok
Regionálna autobusová doprava, ktorú zabezpečuje dopravca Arriva, bude jazdiť podľa cestovných poriadkov platných pre školské prázdniny.
Autor TASR,aktualizované
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Nitra 30. júna (TASR) - S príchodom letných školských prázdnin prejdú dopravcovia zapojení do Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji (IDS BK) na prázdninový prevádzkový režim. TASR o tom informovala Eva Vozárová, hovorkyňa Bratislavskej integrovanej dopravy (BID) ako organizátora IDS BK.
„Vlakové linky budú premávať podľa platného grafikonu. Výnimkou budú len krátkodobé prevádzkové zmeny a výluky,“ priblížila Vozárová.
Na linkách R70 a S70 medzi Bratislavou a Kvetoslavovom, ktoré prevádzkuje dopravca Leo Express, bude počas celých prázdnin nepretržitá výluka v celom úseku zaradenom do IDS BK. Medzi stanicami Bratislava-Nové Mesto a Kvetoslavov bude preto zabezpečená náhradná autobusová doprava. Autobusy smerom do Kvetoslavova budú zo stanice Bratislava-Nové Mesto odchádzať približne o 20 minút skôr, aby boli zachované nadväznosti na vlaky smerujúce do Dunajskej Stredy a Komárna. Náhradná autobusová doprava bude zastavovať zväčša pri železničných zastávkach.
V úseku medzi stanicami Bratislava-Nové Mesto a Bratislava hlavná stanica nebude premávať náhradná vlaková ani autobusová doprava. Cestujúci s platným cestovným lístkom IDS BK môžu na presun medzi stanicami využiť linky bratislavskej MHD.
Regionálna autobusová doprava, ktorú zabezpečuje dopravca Arriva, bude jazdiť podľa cestovných poriadkov platných pre školské prázdniny. Spoje označené znamienkom „10“ premávať nebudú, naopak, v prevádzke budú spoje označené znamienkom „11“.
Podľa prázdninových cestovných poriadkov budú premávať aj linky MHD. S príchodom letných prázdnin zároveň dôjde aj k trvalým zmenám na linkách 33 a 52.
Linka 33 bude obojsmerne premávať medzi Depo Hroboňova a Riviéra aj na začínajúcich a končiacich spojoch. V smere na Riviéru (začínajúce spoje) obslúži zastávky: Depo Hroboňova, Lovinského, Habánsky mlyn, ZOO a Botanická záhrada. V smere Depo Hroboňova (končiace spoje) obslúži: Botanická záhrada, ZOO, Hýrošova, Valašská, Lovinského, Depo Hroboňova.
Linka 52 bude v smere na Stn. Vajnory medzi zastávkami Pračanská a Stn. Vajnory obsluhovať novú zastávku Buzalkova na ulici Čierny chodník.
Deje sa tak i v Nitrianskom kraji
Regionálna a mestská autobusová doprava v Nitrianskom kraji prechádza od stredy 1. júla na prázdninový režim. Ten potrvá do pondelka 31. augusta, upozornila spoločnosť Arriva. Cestujúcim odporúča, aby si v cestovných poriadkoch overili časy odchodov spojov, ktoré pravidelne využívajú.
Prázdninový režim sa najvýraznejšie prejaví na ranných spojoch, ktoré počas školského roka slúžia predovšetkým žiakom a študentom. Tieto spoje by boli cez prázdniny nevyužité, preto sú v júli a auguste zredukované, skonštatoval Peter Stach, hovorca spoločností Arriva na Slovensku.
Aj počas prázdnin môžu cestujúci v Nitrianskom kraji využiť cyklobusy, ktoré ich prepravia aj s bicyklami k obľúbeným turistickým a cyklistickým trasám. Autobusy s nosičmi bicyklov premávajú na troch vybraných linkách Nitra - Kostoľany pod Tribečom, Zlaté Moravce - Choča - Kostoľany pod Tribečom a Zlaté Moravce - Sľažany - Kostoľany pod Tribečom. Počas letných školských prázdnin bude táto služba k dispozícii aj v pracovných dňoch, upozornil Stach.
„Vlakové linky budú premávať podľa platného grafikonu. Výnimkou budú len krátkodobé prevádzkové zmeny a výluky,“ priblížila Vozárová.
Na linkách R70 a S70 medzi Bratislavou a Kvetoslavovom, ktoré prevádzkuje dopravca Leo Express, bude počas celých prázdnin nepretržitá výluka v celom úseku zaradenom do IDS BK. Medzi stanicami Bratislava-Nové Mesto a Kvetoslavov bude preto zabezpečená náhradná autobusová doprava. Autobusy smerom do Kvetoslavova budú zo stanice Bratislava-Nové Mesto odchádzať približne o 20 minút skôr, aby boli zachované nadväznosti na vlaky smerujúce do Dunajskej Stredy a Komárna. Náhradná autobusová doprava bude zastavovať zväčša pri železničných zastávkach.
V úseku medzi stanicami Bratislava-Nové Mesto a Bratislava hlavná stanica nebude premávať náhradná vlaková ani autobusová doprava. Cestujúci s platným cestovným lístkom IDS BK môžu na presun medzi stanicami využiť linky bratislavskej MHD.
Regionálna autobusová doprava, ktorú zabezpečuje dopravca Arriva, bude jazdiť podľa cestovných poriadkov platných pre školské prázdniny. Spoje označené znamienkom „10“ premávať nebudú, naopak, v prevádzke budú spoje označené znamienkom „11“.
Podľa prázdninových cestovných poriadkov budú premávať aj linky MHD. S príchodom letných prázdnin zároveň dôjde aj k trvalým zmenám na linkách 33 a 52.
Linka 33 bude obojsmerne premávať medzi Depo Hroboňova a Riviéra aj na začínajúcich a končiacich spojoch. V smere na Riviéru (začínajúce spoje) obslúži zastávky: Depo Hroboňova, Lovinského, Habánsky mlyn, ZOO a Botanická záhrada. V smere Depo Hroboňova (končiace spoje) obslúži: Botanická záhrada, ZOO, Hýrošova, Valašská, Lovinského, Depo Hroboňova.
Linka 52 bude v smere na Stn. Vajnory medzi zastávkami Pračanská a Stn. Vajnory obsluhovať novú zastávku Buzalkova na ulici Čierny chodník.
Deje sa tak i v Nitrianskom kraji
Regionálna a mestská autobusová doprava v Nitrianskom kraji prechádza od stredy 1. júla na prázdninový režim. Ten potrvá do pondelka 31. augusta, upozornila spoločnosť Arriva. Cestujúcim odporúča, aby si v cestovných poriadkoch overili časy odchodov spojov, ktoré pravidelne využívajú.
Prázdninový režim sa najvýraznejšie prejaví na ranných spojoch, ktoré počas školského roka slúžia predovšetkým žiakom a študentom. Tieto spoje by boli cez prázdniny nevyužité, preto sú v júli a auguste zredukované, skonštatoval Peter Stach, hovorca spoločností Arriva na Slovensku.
Aj počas prázdnin môžu cestujúci v Nitrianskom kraji využiť cyklobusy, ktoré ich prepravia aj s bicyklami k obľúbeným turistickým a cyklistickým trasám. Autobusy s nosičmi bicyklov premávajú na troch vybraných linkách Nitra - Kostoľany pod Tribečom, Zlaté Moravce - Choča - Kostoľany pod Tribečom a Zlaté Moravce - Sľažany - Kostoľany pod Tribečom. Počas letných školských prázdnin bude táto služba k dispozícii aj v pracovných dňoch, upozornil Stach.