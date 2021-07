Autobusové zastávky na Zelenom kríčku v Trnave dočasne premiestnia

Trnava 7. júla (TASR) - Zmeny a presuny čakajú cestujúcich prímestských autobusových spojov, ktorí v Trnave nastupujú na autobusovom nástupišti Zelený kríček. Od štvrtka (8. 7.) do 31. augusta musia počítať s premiestnením autobusových zastávok, pretože celé nástupište prechádza zásadnou rekonštrukciou. Informovala o tom hovorkyňa mesta Veronika Majtánová.



Zastávky budú premiestnené do troch miest - oproti výjazdu z čerpacej stanice, pred reštauráciu Relax pozdĺž múra bývalého cukrovaru (parkovisko) a za zastávku MHD a prímestskej dopravy Šrobárova.



Oproti čerpacej stanici budú stáť všetky linky trnavskej mestskej autobusovej dopravy a spoje smerom na Hlohovec, Zavar, automobilku a logistický park. K cukrovarskému múru budú premiestnené zastávky autobusov smerom na Piešťany, Malženice, Madunice, Vrbové, tiež na Dechtice, Dobrú Vodu, Kátlovce, Špačince a aj na Chtelnicu, Jaslovské Bohunice, atómovú elektráreň. Na Šrobárovej ulici budú zastávky liniek v smere na Smolenice, Horné Orešany, tiež na Holíč, Senicu, Bukovú, Bratislavu, Modru, Pezinok, Biely Kostol, Doľany, Košolnú, Suchú nad Parnou, Zvončín.



Prepravca danej skutočnosti prispôsobil aj odchody. V rovnakom termíne bude čiastočne uzavretý 220 metrov dlhý úsek stredného a pravého jazdného pruhu popri pôvodných nástupištiach. Doprava bude presmerovaná do ľavého jazdného pruhu.



Obnova Zeleného kríčka sa začala v máji tohto roka, ukončená by mala byť do deviatich mesiacov. Dodávateľom prác v hodnote 2,3 milióna eur je košická spoločnosť Colas Slovakia, mesto hradí obnovu z vlastného rozpočtu.