Autobusovú dopravu bude v Senci ďalších 10 rokov zabezpečovať Arriva

Bratislava/Senec 17. januára (TASR) - Mestskú autobusovú dopravu v meste Senec bude aj ďalších desať rokov zabezpečovať spoločnosť Arriva. Vyplýva to z novej zmluvy, ktorú podpísal primátor Senca Pavol Kvál a generálny riaditeľ spoločnosti Peter Sádovský. Zmluva nadobudne účinnosť 1. júna.



"Som rád, že pokračujeme v spolupráci. Dnešný podpis zmluvy je pre Senec dôležitý, lebo sme ním do budúcnosti zabezpečili cestovanie najmä našich detí do škôl či seniorov na nákupy, k lekárom či za spoločenským vyžitím," skonštatoval Kvál.



Mestskú autobusovú dopravu v Senci tvorí jedna okružná linka s 27 zastávkami. Vyžíva tri autobusy, z toho jeden ako zálohu. Nová zmluva predpokladá, že rovnaké vozidlá bude dopravca využívať aj v ďalšom období. Na linke pracujú výlučne domáci vodiči, teda Senčania. Cestovanie je bezplatné.



"Veľmi ma teší, že sme obhájili našu pozíciu dopravcu v meste Senec, ktoré je významnou a veľmi obľúbenou turistickou destináciou Bratislavského kraja," poznamenal Sádovský. Spoločnosť deklaruje, že chce pokračovať v poskytovaní kvalitných a spoľahlivých služieb mestskej dopravy pre všetkých obyvateľov i návštevníkov mesta.