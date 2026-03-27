Autobusovú dopravu v Nitrianskom kraji prispôsobia sviatočnému režimu
Autor TASR
Nitra 27. marca (TASR) - Regionálna a mestská autobusová doprava zabezpečovaná spoločnosťou Arriva v Nitrianskom kraji sa počas veľkonočných sviatkov a súvisiacich školských prázdnin prispôsobí sviatočnému a prázdninovému režimu. Dopravca upozorňuje cestujúcich, aby si svoje spojenia overili vopred v cestovných poriadkoch.
Veľkonočné prázdniny v tomto roku pripadajú na obdobie od 2. do 7. apríla 2026. V týchto dňoch bude doprava kombinovať prázdninový a sviatočný režim podľa konkrétneho dňa v týždni, skonštatoval Peter Stach, hovorca spoločností Arriva na Slovensku.
Na Veľký piatok 3. apríla, Veľkonočnú nedeľu 5. apríla a Veľkonočný pondelok 6. apríla budú autobusy premávať v režime ako v nedeľu alebo v štátom uznané sviatky. Biela sobota 4. apríla bude obsluhovaná v štandardnom sobotnom režime. Vo štvrtok 2. apríla a v utorok 7. apríla bude doprava zabezpečená v režime školských prázdnin.
