Autobusovú stanicu v Prievidzi čaká rekonštrukcia za 250.000 eur

Prievidza 6. apríla (TASR) - Autobusovú stanicu v Prievidzi čaká ďalšia rekonštrukcia. S druhou etapou prác na vybraných nástupištiach začne majiteľ stanice - spoločnosť Advance Investments 11. apríla. Náklady na rekonštrukciu predstavujú 250.000 eur, práce potrvajú štyri až päť mesiacov. Informovala o tom hovorkyňa mesta Zuzana Krajčiová.



"Rekonštrukcia sa dotkne nástupíšť 3, 4 a 5, následne nástupíšť 1 a 2. Počas prác budú nástupištia premiestnené na dočasné náhradné zastávky v rámci stanice, ktoré sú naplánované len približne 15 metrov od pôvodných, aby sa minimalizoval dosah na cestujúcich," ozrejmila Krajčiová.



Cieľom rekonštrukcie je podľa nej zvýšenie bezpečnosti na stanici usmernením toku cestujúcej verejnosti v smere od železničnej stanice. "Chceli by sme zvýšiť bezpečnosť cestujúcich aj v nočných hodinách, a to vďaka výkonnému LED osvetleniu a navýšeniu počtu kamier na nástupištiach z 15 na 21," skonštatoval zástupca spoločnosti Štefan Straka.



"Pre zvýšenie komfortu pri cestovaní pribudnú nové lavičky, nová informačná LED tabuľa, ktorá bude zobrazovať aktuálne odchody autobusov. Súčasťou už zrekonštruovanej časti stanice je aj defibrilátor," priblížila Krajčiová.



Plánovaná rekonštrukcia autobusovej stanice podľa nej počíta aj s rozšírením plôch okrasnej zelene, pribudne zelený ostrovček a nová zeleň na nástupištiach. Spoločnosť využije stálo zelené okrasné kry a kvitnúce rastliny, ktoré dobre znášajú exponované prostredie.



Primátorka Katarína Macháčková podľa svojich slov víta pokračovanie obnovy časti autobusovej stanice pre prímestskú dopravu. Navrhované riešenie podľa nej zvyšuje komfort cestujúcich nielen z mesta Prievidza, ale aj širokého okolia a turistov, ktorí zavítajú do regiónu. Primátorka pripomenula, že mesto v minulosti zabezpečilo rekonštrukciu časti stanice pre mestskú hromadnú dopravu, na ktorú získalo mimorozpočtové zdroje.



Spoločnosť má vo vlastníctve väčšinu pozemkov a všetky nástupištia na stanici, ešte v roku 2021 zabezpečila rekonštrukciu nástupíšť prímestskej a diaľkovej dopravy. Pozemky pod zvyšnými dvoma nástupišťami vlastní mesto, ktoré ich investorovi dlhodobo prenajíma.