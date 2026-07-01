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Autobusovú stanicu v Stupave má nahradiť moderný prestupný terminál
Projektový zámer na financovanie stavby schválila vlani Rada partnerstva pre Integrovaný územný rozvoj Bratislavského kraja.
Autor TASR
Stupava 1. júla (TASR) - Súčasnú autobusovú stanicu v Stupave má nahradiť moderný prestupný dopravný terminál s regionálnym významom. Okrem prestupného bodu pre autobusovú, individuálnu i cyklodopravu má byť jeho výrazným benefitom zelené zázemie parku. O projekte, ktorý je v súčasnosti v štádiu povoľovacích konaní, hovorili počas minulotýždňovej návštevy predsedu Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Juraja Drobu v Stupave. V stredu o tom informoval Úrad BSK.
Šéf samosprávneho kraja zdôraznil, že pri verejnej doprave nestačí mať len autobusy a spoje, ale aj kvalitné prestupné body, kde sa ľudia bezpečne a komfortne dostanú z auta, bicykla alebo pešo na verejnú dopravu. „Ak chceme znižovať tlak áut na mestá a obce, musíme investovať do terminálov, nástupíšť, prestupov a kvalitného zázemia pre cestujúcich,“ skonštatoval Droba.
V prípade stupavského dopravného terminálu má mesto územné rozhodnutie a pracuje na stavebnom povolení. Ak pôjde nadväzujúca prípravná časť podľa plánu, výstavba, odhadovaná na 18 mesiacov, by sa mohla začať v budúcom roku.
Primátor Stupavy Jozef Novisedlák upozornil, že súčasťou terminálu má byť aj park, v okolí má pribudnúť 11 vzrastlých stromov i nové záhony na ploche takmer 540 metrov štvorcových. „Nepôjde tak len o nástupištia a dopravnú infraštruktúru, ale aj o zelený verejný priestor s chodníkmi, lavičkami a zeleňou. Cestujúci budú môcť čakať na autobus v príjemnom prostredí, nie na rozpálenom asfalte,“ priblížil primátor Stupavy.
Terminál má slúžiť obyvateľom širšieho regiónu. Cestujúcim zo Záhoria umožní pohodlnejšie prestupy napríklad smerom na Borinku, Rohožník či ďalšie časti Podhoria bez toho, aby cestujúci museli zachádzať až do Bratislavy.
Projekt zahŕňa aj nové parkovacie kapacity. V štyroch parkovacích zónach má vzniknúť spolu 70 parkovacích miest. Návrh ráta aj s 11 osvetlenými priechodmi pre chodcov a modernizáciou vozoviek na Hlavnej ulici a Ulici F. Kostku.
Projektový zámer na financovanie stavby schválila vlani Rada partnerstva pre Integrovaný územný rozvoj Bratislavského kraja. Mesto Stupava by malo získať financie vo výške viac ako päť miliónov eur. Projekt bude financovaný z fondov Európskej únie a zo štátneho rozpočtu.
Šéf samosprávneho kraja zdôraznil, že pri verejnej doprave nestačí mať len autobusy a spoje, ale aj kvalitné prestupné body, kde sa ľudia bezpečne a komfortne dostanú z auta, bicykla alebo pešo na verejnú dopravu. „Ak chceme znižovať tlak áut na mestá a obce, musíme investovať do terminálov, nástupíšť, prestupov a kvalitného zázemia pre cestujúcich,“ skonštatoval Droba.
V prípade stupavského dopravného terminálu má mesto územné rozhodnutie a pracuje na stavebnom povolení. Ak pôjde nadväzujúca prípravná časť podľa plánu, výstavba, odhadovaná na 18 mesiacov, by sa mohla začať v budúcom roku.
Primátor Stupavy Jozef Novisedlák upozornil, že súčasťou terminálu má byť aj park, v okolí má pribudnúť 11 vzrastlých stromov i nové záhony na ploche takmer 540 metrov štvorcových. „Nepôjde tak len o nástupištia a dopravnú infraštruktúru, ale aj o zelený verejný priestor s chodníkmi, lavičkami a zeleňou. Cestujúci budú môcť čakať na autobus v príjemnom prostredí, nie na rozpálenom asfalte,“ priblížil primátor Stupavy.
Terminál má slúžiť obyvateľom širšieho regiónu. Cestujúcim zo Záhoria umožní pohodlnejšie prestupy napríklad smerom na Borinku, Rohožník či ďalšie časti Podhoria bez toho, aby cestujúci museli zachádzať až do Bratislavy.
Projekt zahŕňa aj nové parkovacie kapacity. V štyroch parkovacích zónach má vzniknúť spolu 70 parkovacích miest. Návrh ráta aj s 11 osvetlenými priechodmi pre chodcov a modernizáciou vozoviek na Hlavnej ulici a Ulici F. Kostku.
Projektový zámer na financovanie stavby schválila vlani Rada partnerstva pre Integrovaný územný rozvoj Bratislavského kraja. Mesto Stupava by malo získať financie vo výške viac ako päť miliónov eur. Projekt bude financovaný z fondov Európskej únie a zo štátneho rozpočtu.