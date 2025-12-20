< sekcia Regióny
Autobusovú stanicu v Trenčíne otvoria koncom decembra
Autobusy budú po novom zastavovať v priestoroch novej stanice. Priestor starej stanice, kde sa nachádzajú prístrešky, bude vyhradený pre parkovanie autobusov.
Autor TASR
Trenčín 20. decembra (TASR) - Nová autobusová stanica v Trenčíne bude onedlho slúžiť cestujúcim. Rekonštrukciu za 3,5 milióna eur stavebne ukončili v piatok (19. 12.), koncom decembra bude hotová i kolaudácia. Stanicu pre verejnosť otvoria 29. decembra.
Autobusy budú po novom zastavovať v priestoroch novej stanice. Priestor starej stanice, kde sa nachádzajú prístrešky, bude vyhradený pre parkovanie autobusov.
„Výstavba autobusovej stanice začala na jar tohto roka s prísľubom, že bude hotová do konca decembra tak, aby bola dôstojnou vstupnou bránou do Európskeho mesta kultúry (EHMK) 2026,“ pripomenula hovorkyňa spoločnosti SIRS Ivana Strelcová.
Úzka spolupráca medzi investorom, Trenčianskym samosprávnym krajom a mestom podľa nej umožnila, že cestujúci budú prichádzať do mesta cez modernú autobusovú stanicu a budú mať možnosť využiť aj služby klientskeho centra SAD Trenčín s čakárňou. „Súčasťou je aj nevyhnutné krátkodobé parkovanie osobných vozidiel na maximálne 15 minút,“ priblížila s tým, že spoločnosť do realizácie tohto projektu investovala 3,5 milióna eur.
Financie do rekonštrukcie dopravného uzla investovala i trenčianska samospráva. Hovorkyňa mesta Erika Ságová spresnila, že mesto tam vybudovalo niku, teda plochu na zastavovanie autobusov pre štyri nástupištia mestskej hromadnej dopravy (MHD) a tie vybavilo dvomi autobusovými prístreškami. „O príchodoch a odchodoch vozidiel MHD bude cestujúcich informovať LED tabuľa. Mestská investícia predstavuje viac ako 332.000 eur,“ doplnila Ságová.
Referentka oddelenia komunikácie a medzinárodných vzťahov Úradu TSK Patrícia Mutňanská spomenula, že rekonštrukciu autobusovej stanice v Trenčíne realizoval investor z veľkej časti za pomoci financií, ktoré TSK uhrádza dopravcovi zabezpečujúcemu regionálnu autobusovú dopravu, za vstupy na autobusové stanice. „V rokoch 2019 až 2024 uhradil kraj dopravcovi SAD Trenčín náklady za vstupy na autobusovú stanicu Trenčín vo výške takmer tri milióny eur. Uzatvorenou zmluvou o spolupráci TSK zaviazal vlastníka autobusovej stanice povinnosťou investovať do jej rekonštrukcie, čím prispel k vytvoreniu reprezentatívnej vstupnej brány do EHMK 2026,“ priblížila.
Autobusy budú po novom zastavovať v priestoroch novej stanice. Priestor starej stanice, kde sa nachádzajú prístrešky, bude vyhradený pre parkovanie autobusov.
„Výstavba autobusovej stanice začala na jar tohto roka s prísľubom, že bude hotová do konca decembra tak, aby bola dôstojnou vstupnou bránou do Európskeho mesta kultúry (EHMK) 2026,“ pripomenula hovorkyňa spoločnosti SIRS Ivana Strelcová.
Úzka spolupráca medzi investorom, Trenčianskym samosprávnym krajom a mestom podľa nej umožnila, že cestujúci budú prichádzať do mesta cez modernú autobusovú stanicu a budú mať možnosť využiť aj služby klientskeho centra SAD Trenčín s čakárňou. „Súčasťou je aj nevyhnutné krátkodobé parkovanie osobných vozidiel na maximálne 15 minút,“ priblížila s tým, že spoločnosť do realizácie tohto projektu investovala 3,5 milióna eur.
Financie do rekonštrukcie dopravného uzla investovala i trenčianska samospráva. Hovorkyňa mesta Erika Ságová spresnila, že mesto tam vybudovalo niku, teda plochu na zastavovanie autobusov pre štyri nástupištia mestskej hromadnej dopravy (MHD) a tie vybavilo dvomi autobusovými prístreškami. „O príchodoch a odchodoch vozidiel MHD bude cestujúcich informovať LED tabuľa. Mestská investícia predstavuje viac ako 332.000 eur,“ doplnila Ságová.
Referentka oddelenia komunikácie a medzinárodných vzťahov Úradu TSK Patrícia Mutňanská spomenula, že rekonštrukciu autobusovej stanice v Trenčíne realizoval investor z veľkej časti za pomoci financií, ktoré TSK uhrádza dopravcovi zabezpečujúcemu regionálnu autobusovú dopravu, za vstupy na autobusové stanice. „V rokoch 2019 až 2024 uhradil kraj dopravcovi SAD Trenčín náklady za vstupy na autobusovú stanicu Trenčín vo výške takmer tri milióny eur. Uzatvorenou zmluvou o spolupráci TSK zaviazal vlastníka autobusovej stanice povinnosťou investovať do jej rekonštrukcie, čím prispel k vytvoreniu reprezentatívnej vstupnej brány do EHMK 2026,“ priblížila.