Žiar nad Hronom 1. júna (TASR) - Autobusovú stanicu v Žiari nad Hronom bude prevádzkovať mesto. Samospráva vypovedala zmluvu pôvodnému nájomcovi, ktorým bola spoločnosť SAD Zvolen, od júna má stanicu v prenájme mestská spoločnosť Technické služby. Mesto o tom informovalo na svojej oficiálnej webovej stránke.



Autobusovú stanicu v Žiari nad Hronom roky prevádzkovala spoločnosť SAD Zvolen, mesto však nájomnú zmluvu na jar vypovedalo. "Stanica už zďaleka nespĺňa štandardy, ako by mala v dnešnej dobe vyzerať. Nájomca roky neinvestoval do modernizácie nástupišťa, ktoré generuje nie malé príjmy zo zastavenia každého jedného autobusu," skonštatoval primátor mesta Peter Antal. Aktuálne stanicu podľa mesta využíva desať aktívnych dopravcov zo Slovenska i Česka.



Prenájom autobusovej stanice mestským Technickým službám schválili poslanci mesta na aprílovom zasadnutí mestského zastupiteľstva. Samospráva začína stanicu prevádzkovať od začiatku júna, nájomná zmluva nemá časové obmedzenie. Mesto tiež pripravuje jej komplexnú rekonštrukciu, realizovať by ju chcelo v najbližších rokoch prostredníctvom fondov získaných cez takzvanú integrovanú územnú stratégiu. Príjmy generované z autobusového nástupišťa chce samospráva investovať aj do infraštruktúry v meste, a to konkrétne na opravy ciest či chodníkov.



Podľa Antala je Žiar nad Hronom jedno z mála miest na Slovensku, ktoré má vlastnú autobusovú stanicu. "V minulosti sme ju nepredali autobusovým dopravcom a nič také do budúcna ani neplánujeme," dodal primátor. Cieľom mesta je vytvoriť zo stanice moderný priestor, ktorý bude cestujúcim poskytovať vyšší komfort ako v súčasnosti.