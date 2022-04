Autobusy Karosa po vyše 30 rokoch nebudú jazdiť v uliciach Bratislavy

Bratislava 2. apríla (TASR) - Dopravný podnik Bratislava (DPB) sa lúči s autobusmi Karosa, v uliciach hlavného mesta jazdili viac ako 30 rokov. TASR o tom informoval hovorca DPB Martin Chlebovec. S Karosami sa rozlúčil podnik sobotnou zážitkovou jazdou.



"Hranaté Karosy boli ikonickým československým autobusom. Pri pohľade naň si nejeden obyvateľ Bratislavy spomenie na zážitok, ktorý za tie roky pri ceste v Karose zažil. Doba však pokročila a my v dopravnom podniku robíme všetko pre to, aby bola cesta v našich prostriedkoch čo najkomfortnejšia. Inovácia vozidlového parku prináša do Bratislavy novú éru MHD, teda klimatizovaných nízkopodlažných vozidiel s modernými technológiami. Na jednej strane mi budú Karosy chýbať, no na druhej strane sa teším z omladzovania a skvalitňovania našej flotily vozidiel," skonštatoval predseda Predstavenstva DPB Martin Rybanský.



Dopravný podnik priblížil, že ulice hlavného mesta brázdili tzv. krátke a kĺbové autobusy Karosa. "Kým krátke modely boli sprevádzkované už v roku 1981 a cestujúcich vozili do roku 2011, dlhšie kĺbové sa zaradili do premávky o desať rokov neskôr a Bratislavčankám i Bratislavčanom slúžili rekordných 30 rokov. Práve kĺbová Karosa B 741 minulý rok v novembri uzatvorila dokopy 40 rokov trvajúcu éru autobusov s hranatými čelami v DPB. Zároveň tým dojazdili posledné bratislavské vysokopodlažné autobusy," ozrejmil hovorca.



Doplnil, že krátke mestské autobusy Karosa B 731 v krémovo-červenom nátere sa zaradili na linky už v októbri 1982. Vybavené boli podľa jeho slov automatickými prevodovkami určenými na premávku v meste. Prvých 50 autobusov malo dokonca zatmavené okná a premávalo na expresných linkách, pričom druhých 50 kusov o rok neskôr už smerovalo na celodenné služby MHD. Ozrejmil, že kĺbové plynofikované Karosy B 741 vďaka opravám, modernizácii a údržbe vydržali v uliciach Bratislavy až do novembra 2021.